Giornata Mondiale dei Poveri, l’invito del Vescovo alla colletta alimentare

L’invito del Vescovo Nicolò Anselmi per “Facciamo un gesto concreto insieme”, la Giornata nazionale della Colletta Alimentare organizzata sabato 18 novembre dal Banco Alimentare, uno dei gesti che la Diocesi di Rimini rilancia in occasione della giornata Mondiale dei poveri. “In questa Giornata così particolare, in cui si raccolgono generi alimentari per chi non può fare la spesa che vengono poi distribuiti in tanti centri d’Ascolto, Caritas, mense, l’invito è quello di acquistare oggi e di acquistare non solo per noi ma anche per chi è meno fortunato. Tutto quanto viene raccolto dal Banco Alimentare verrà ridistribuito a chi è più in difficoltà. Pensiamo dunque non solo alla nostra tavola ma alla tavola di chi forse una tavola non ce l’ha o che non può scegliere i cibi o che mangia solo alimenti che gli vengono proposti. L’invito è dunque a recarsi nei tanti negozi e supermercati che accolgono i volontari e la raccolta del Banco Alimentare” ha detto il Vescovo.

Accogliendo l’invito di Papa Francesco di assumere la solidarietà come forma di impegno sociale e cristiano, la Diocesi di Rimini propone per la VII Giornata Mondiale dei Poveri gesti e attenzioni che possano aiutare a vivere con maggiore consapevolezza questo importante appuntamento. Lo scopo è di sensibilizzare le Comunità ecclesiali e anche la società civile riminese ad accorgersi delle diverse forme di povertà che stanno crescendo nel territorio e sentirsi coinvolti nel dare risposte continuative, che coinvolgano non solo la Caritas ma ogni persona e famiglia in una “carità di prossimità”. La Diocesi di Rimini propone dunque alcuni gesti affidandoli alla valutazione di ogni parrocchia e Zona Pastorale.

a) “Aggiungi un posto a tavola”

Accogliere i poveri a pranzo, nella forma di un pranzo comunitario o in altre forme che consentano un rapporto personale, diretto con le persone in difficoltà. Invitare le famiglie ad invitare a pranzo o cena di quella domenica una persona o una famiglia in disagio conoscente o del proprio vicinato.

b) Liturgia domenicale

Durante la liturgia domenicale

- Valorizzare il segno della “fiaccola” (la carità è la luce che illumina, ringraziamento ai volontari che si occupano di persone fragili e situazioni di difficoltà, testimonianza di qualche volontario, consegna del messaggio di Papa Francesco a qualche amministratore del territorio, ecc)

c) Per i ragazzi della catechesi

- Consegna e spiegazione del segnalibro “Il decalogo della carità di prossimità”

- Partecipazione alla Colletta alimentare o alla raccolta di alimenti con i propri catechisti

Settimana del Servizio e Decalogo della Carità, le due novità 2023

La Giornata dei Poveri diocesana si inserisce anche nel percorso che i giovani fanno verso la GMG diocesana di sabato 25 novembre.

La proposta per giovani dai 18 ai 35 anni è relativa ad una intera settimana, dal 19 al 25 novembre per “accompagnare” ed è frutto della collaborazione tra Diocesi, Caritas e Pastorale Giovanile. Si tratta di una “Settimana del Servizio”. “Invitiamo i giovani a cercare una realtà dove prestare servizio, e se non hanno un’idea precisa possono sbirciare tra le iniziative che abbiamo indicato” spiega il responsabile della Pastorale Giovanile don Alessandro Zavattini.

Suddiviso tra nord, centro e sud della Diocesi, l’elenco delle opportunità in cui i giovani possono spendersi durante la Settimana è lungo e composito: si va dalla Unità di strada della Papa Giovanni al centro Italia-Cina della comunità di Montetauro; dall’Avis alla raccolta alimentare della parrocchia di San Raffaele; dal servizio aiuto compiti “Con le ali di Chiara” alla parrocchia della Riconciliazione alla Caritas e al Piccolo Centro di Cattolica.

Per tutti il “traguardo” sarà la GMG diocesana (sabato 25 novembre) dal titolo: “L’altro è nelle nostre mani”, alle 20.45 alla parrocchia della Grotta Rossa, a Rimini.