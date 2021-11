Giornata Mondiale della Prematurità e World Pancreatic Cancer Day: i municipi si colorano di viola

La Giornata Mondiale della Prematurità 2021 e il World Pancreatic Cancer Day: due eventi di carattere mondiale che anche il Comune di Coriano celebrerà tra domani 17 novembre e giovedì 18 illuminando del colore viola il Palazzo comunale. Il 17 novembre, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. Il tema della campagna di quest’anno è zero separation, “Agiamo adesso non separiamo i neonati prematuri dai loro genitori”. Per la Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas si ribadisce l’importanza di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e diagnosi precoce. L’invito ad illuminare di viola non riguarda soltanto gli edifici pubblici, ma è esteso anche a quelli privati.

Per due sere consecutive il Palazzo Municipale di Cattolica si tingerà di viola in occasione delle giornate mondiali della prematurità, che ricorre il 17 novembre, e sul tumore al pancreas, 18 novembre. Il Comune abbraccia, infatti, l'iniziativa organizzata dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia) in collaborazione con Vivere Onlus (Coordinamento delle Associazioni dei Genitori) e promossa da "La Prima Coccola", Organizzazione di Volontariato a sostegno dei bambini e dei genitori ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini. “Un’onda di luce colorata – sottolinea l’Assessore a Servizi Socio-Sanitari, Nicola Romeo - che vuol essere sia un abbraccio solidale “virtuale” a tutte le famiglie con nati pretermine, sia un momento di riflessione riguardo questa condizione che rimane ancora poco conosciuta, nonostante in Italia un bambino su dieci nasca prima del termine. Allo stesso modo l'Amministrazione si schiera al fianco dell'Associazione "Nastro Viola - Insieme contro il tumore al pancreas", un'occasione per sensibilizzare, informare e supportare la ricerca”.