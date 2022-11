Giornata mondiale del Diabete, in farmacia la misurazione gratuita della glicemia

Le Farmacie comunali di Riccione e Cattolica in prima fila per contribuire alla prevenzione e al contrasto del diabete e così, in occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre nelle quattro farmacie comunali di Riccione e nelle due di Cattolica i cittadini potranno effettuare gratuitamente la misurazione della glicemia. Per sottoporsi al test è necessario prenotarsi presso la propria farmacia comunale di riferimento entro le ore 12 di Sabato 12 novembre.

“Un’iniziativa molto importante e virtuosa a cui aderiamo con convinzione soprattutto in un’ottica di prevenzione – premette il presidente di Aspes spa, che gestisce le farmacie comunali di Riccione e Cattolica, Luca Pieri -. Chi sa di avere il diabete ha la consapevolezza di doversi controllare e soprattutto sa come contrastare la malattia ma in Italia si stima che ci siano un milione e mezzo di persone che non sanno di averla. Ecco allora che giornate come questa del 14 novembre sono importanti per incentivare i cittadini a sottoporsi al test e valutare così le proprie condizioni di salute. Il diabete è una malattia che non deve essere sottovalutata: la diagnosi precoce è fondamentale per garantire una vita sana e senza complicazioni. Conoscere la malattia è il primo passo per evitarla”

Le farmacie comunali di Riccione e Cattolica che partecipano all’iniziativa sono.

A Riccione: Farmacia comunale 1 (Viale San Martino 48/f – Abissinia); Farmacia comunale 2 (Via Flaminia 25 – San Lorenzo); Farmacia comunale 3 (Viale Puccini 9 – angolo viale Dante); Farmacia comunale 4 (Via Adriatica 74 - Fontanelle).

A Cattolica: Farmacia comunale 1 (Via Del Prete 5); Farmacia comunale 2 (Via Berlinguer 23/24).