Giornata mondiale dei tumori ginecologici: all'ospedale Infermi in programma visite gratuite

Il mese di settembre sarà all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione in tutte le città in cui ha sede l’associazione Loto Odv - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici Questo mese, infatti, ospita la Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici (https://www.worldgoday.org/), che cade il 20 Settembre. Quest’anno, insieme a tante altre iniziative, debutteranno gli Open Days di Loto durante i quali, in collaborazione con gli ospedali in cui l’Associazione ha sede, verranno invitate le donne a prendersi cura della propria salute. Ecografie transvaginali, consulenze oncogenetiche e visite ginecologiche saranno offerte a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili. L’iniziativa coinvolgerà diversi ospedali italiani per una maratona all’insegna della sensibilizzazione e della prevenzione.

L’Ausl Romagna ha aderito con entusiasmo (le consulenze genetiche sono una attività svolta dall'Irst Irccs di Meldola, che ha tali ambulatori nelle diverse sedi del territorio della Ausl Romagna). Nei comuni di Forlì e Rimini l’evento avverrà secondo le modalità e con i canali di prenotazione di seguito riportati. Loto Odv ringrazia di cuore la Ausl Romagna e tutti gli specialisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa di sensibilizzazione.

A Rimini il 17 e 24 settembre appuntamenti con i medici Rosati, Stefanelli e Arcangeli negli ambulatori di ginecologia. Dalle 8,30 alle 12: pazienti over 45, 8 pazienti a seduta (per prenotare tel. 0541.707076) dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì. Sempre dalle 8,30 alle 12: plazienti Familiarità di 1° grado con carcinoma ovarico e/o carcinoma endometriale in donne di età compresa tra i 40 e i 70 anni (per prenotare tel. 0541.707076) dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.