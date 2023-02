Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, flash mob culinario a Santarcangelo

Domenica è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: per sensibilizzare su questo tema Valmarecchia Comunità Solidale organizza un flash mob culinario presso il Combarbio (Santarcangelo) alle 12:00. Alla cittadinanza verrà offerta una pietanza cucinata con cibo gentilmente offerto da Coop Alleanza 3.0 e Cherta Zala. “Secondo la Fao - dice il presidente dell’associazione Walter Serafini - ogni anno il 14% del cibo prodotto viene buttato: questo non ha solo un immenso impatto ambientale, ma anche sociale.”

"Lo spreco alimentare si divide in due fenomeni: il “food loss” e il “food waste” - argomenta Serafini -. Il primo consiste nella “perdita” del cibo ancora prima che arrivi sugli scaffali dei supermercati; i problemi sono generalmente legati al costo della merce sul mercato. Se infatti il cibo non porta abbastanza profitto al produttore (perché, per esempio, non è abbastanza richiesto sul mercato), allora lui non utilizzerà manodopera per coglierlo, mandando quindi a male il raccolto di proposito. Vi possono poi essere delle problematiche legate alla conservazione del cibo e al trasporto, quando questo non è consono alla merce; insomma una serie di falle legate al sistema produttivo e di distribuzione. Il “food waste” è ciò che invece si verifica all’interno delle mura domestiche, ovvero cibo buttato perché lasciato scadere; questo fenomeno corrisponde, secondo il prof.essor Andrea Segré, all’80% del cibo buttato. La gestione del cibo è complessa, specie quando si ha poco tempo a disposizione: a volte non è sempre possibile mettere in atto le strategie per non sprecare il cibo".

"Nonostante ciò, ognuno deve provare, nel suo quotidiano, a ridurre lo spreco alimentare - aggiunge -. Ci sono tanti “trucchetti” che da applicare per non sprecare: dalla pianificazione dei pasti settimanale, all’utilizzo di applicazioni che permettono di acquistare cibo vicino alla scadenza ma ancora perfettamente edibile, acquistare cibo a filiera corta e conservare in freezer le pietanze preparate in eccedenza oppure condividerle con gli amici. Il contrasto allo spreco alimentare aiuta anche le nostre tasche, permettendoci di fare una spesa mirata in base nostre tasche e ai nostri gusti. I numerosi benefici di una gestione e di un consumo corretto del cibo vanno dal vantaggio economico dei consumatori, a una gestione più responsabile delle risorse del Pianeta (che ricordiamoci essere finite) che permetterebbe di sfamare anche tutte quelle persone che vivono in un regime di insicurezza alimentare".