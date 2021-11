Giornata nazionale degli alberi, un frassino alla scuola dell’infanzia Flora

In occasione della Giornata nazionale degli alberi (21 novembre), anche l’Amministrazione comunale di Santarcangelo e il Primo circolo didattico hanno aderito al progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione ecologica e dai Carabinieri Forestali. Nella mattina di lunedì 22 novembre, quindi, il vice sindaco e assessore all’Ambiente Pamela Fussi, l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi Angela Garattoni, insieme ai Carabinieri Forestali della Stazione di Santarcangelo, hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia Flora, dove hanno piantato un piccolo frassino alla presenza di insegnanti e alunni, che hanno ascoltato una storia sul ciclo di vita delle piante e concluso con una canzone dedicata proprio all’importanza degli alberi per l’umanità e il pianeta. Si chiudono così le iniziative della città di Santarcangelo per la Giornata nazionale degli alberi, cominciate ieri (domenica 21 novembre) in biblioteca Baldini con la presentazione del volume “Alberi incanti”, a cura del cantautore musicista Lorenzo Tozzi e di Chiara Sallemi in collaborazione con Fulmino Editore.