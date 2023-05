Giornata Nazionale del Sollievo, un focus sulle cure palliative e le terapie del dolore

La Giornata Nazionale del Sollievo, che quest’anno cade il 28 maggio 2023, è un evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme al Ministero della Salute e alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti per promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che sono giunti all’ultima fase della vita. Non solo loro: negli anni infatti la giornata ha ampliato i suoi orizzonti abbracciando quasi tutte le condizioni esistenziali o di malattia caratterizzate dal dolore cronico. Da anni in Regione Emilia-Romagna è attivo il Coordinamento di rete di Terapia del Dolore che punta a curare il paziente quanto più vicino possibile a casa con un approccio multidisciplinare.

Già dal 2001 la Regione promuove il progetto Ospedale senza dolore, per cambiare le attitudini di operatori sanitari e di cittadini nei confronti del dolore. Ciò nonostante, circa il 70% dei cittadini non conosce la Legge 38 e il 40% non è a conoscenza delle cure attuabili, anche se la quasi totalità delle sindromi dolorose sono trattabili. In quest’ottica sono numerose le iniziative che sono state organizzate da Piacenza a Rimini durante tutto il mese di maggio dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Emilia-Romagna, altre ancora sono in previsione tra gli ultimi giorni di maggio e l’inizio di giugno, sia per formare personale e volontari, sia per comunicare ai cittadini le novità su questi temi e renderli consapevoli della possibilità offerte.



“La volontà – spiega il dottor Massimo Innamorato, direttore Terapia Antalgica dell’Ausl Romagna - è quella di affrontare un tema così diffuso, quale è il dolore cronico, spesso gestito in modo frammentato. In occasione della giornata nazionale del sollievo, si proporrà una traccia nella gestione di una patologia così frequente e in progressivo aumento”. In tutti e quattro i principali presidi ospedalieri della Romagna, il 27 maggio 2023, dalle ore 8,30 alle 13,30, saranno disponibili dei medici algologi per offrire consulenza telefonica e valutazione ambulatoriale nei pazienti con dolore cronico non oncologico. Per contattarli: 0541 705255.

AIL Rimini OdV -Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma- organizza in collaborazione con l'associazione “Donatori di Musica” una serie di concerti dal titolo “Un piano per un ospedale forte” in accordo con la Direzione di Presidio di Rimini, la SSD Cure Palliative e Hospice di Rimini ed il Patrocinio del Comune di Rimini (in allegato il programma completo). L'evento nasce dall'unione delle associazioni “AIL Rimini” e “Donatori di Musica” per sensibilizzare alla conoscenza del “potere” della musica per contribuire a far esprimere artisticamente pensieri, vissuti e emozioni che non si riesce a far emergere con le semplici parole, regalare momenti di benessere e relax psico-fisico ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari.

I concerti si inseriscono nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della XXII edizione della “Giornata Nazionale del sollievo” 2023 per portare l’attenzione dei Cittadini sul ruolo delle cure palliative e sulle modalità di accesso ai Nodi della Rete di Cure Palliative dell’AUSL della Romagna nell’ambito di Rimini: Ambulatorio, Consulenza in Ospedale, Domicilio, Hospice. In occasione dei momenti di convivialità infatti è previsto anche l’allestimento di un “Punto Informativo-accoglienza” per offrire informazioni ai cittadini all’interno del Padiglione Ovidio- Ospedale Infermi Rimini- ove è situato l’Hospice. Presso l’Hospice di Rimini, inserito nel Padiglione Ovidio, Responsabile D.ssa Cristina Pittureri, ha preso avvio dal 9 maggio 2023 la stagione di concerti che si svolgerà fino a novembre e vedrà coinvolti Ospiti di rilievo internazionale.

L'associazione “Donatori di Musica” è una realtà che mette a disposizione grandi artisti per concerti in luoghi delicati e sensibili come i reparti di cure palliative, per rendere la permanenza nel reparto di cura più piacevole e serena. La direzione artistica è curata dalla pianista riminese Francesca Cesaretti. “Già in passato abbiamo proposto momenti di musica nelle sale d'aspetto dell'Ospedale, – spiega Eduardo Pinto, Presidente di AIL Rimini – e considerato il successo di questi eventi, che ha visto la partecipazione di pazienti e personale medico, si è concordato di riprendere con performance musicali”.