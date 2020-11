Giornata nazionale dell’albero, completati i lavori al parco in via del Biancospino

I lavori per rendere il parco di via del Biancospino un’area verde inclusiva e accessibile a tutti si sono conclusi questa mattina (sabato 21 novembre), con la piantumazione di un orniello in occasione della Giornata nazionale dell’albero.

Dopo aver rimosso le strutture esistenti, ormai usurate, è stata infatti realizzata una pavimentazione in gomma colata, per consentire l’accesso al parco e alle aree attrezzate anche a persone disabili in carrozzina o a chi utilizza strumenti a supporto della deambulazione.

Installati anche sei tavoli in plastica riciclata e diversi giochi per bambini: un’altalena con seggiolini misti, una casetta, giochi a molla e due porte da calcetto. Per la realizzazione di questo intervento, l’Amministrazione comunale ha impiegato complessivamente 52.000 euro.

“Prosegue la riprogettazione dello spazio pubblico intrapresa per incentivare le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta, mettendo a disposizione aree verdi rinnovate” affermano la sindaca Alice Parma e la vice sindaca con delega all’Ambiente, Pamela Fussi. “Nel parco di via del Biancospino aumentano tavoli e panchine per favorire la socialità, migliora l’accessibilità dell’area e dei giochi in direzione di una maggior inclusione, viene incrementato il verde pubblico grazie alla piantumazione di un nuovo albero, un segnale di attenzione ambientale così come l’utilizzo di materiali riciclati per alcuni elementi d’arredo. Il lavoro sul verde e la forestazione urbana proseguirà – concludono sindaca e vice – con un’iniziativa importante che presenteremo la prossima settimana”.