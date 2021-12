I posti letto in ospedale verso la rimodulazione: "Non avremo le ondate già vissute, ma difficile fare previsioni”

I ricoverati per Covid all'ospedale degli Infermi di Rimini sono 54, di cui sette attualmente in terapia intensiva. E mentre l'assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda annuncia a palazzo Garampi una giornata (il prossimo 6 dicembre) nella quale la città e la comunità di Rimini si stringeranno attorno al personale sanitario “destinato a un altro inverno in trincea”, il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Rimini Francesca Raggi valuta nuove soluzioni nel caso dovessero aumentare i numeri dei malati di Covid che richiedono un'assistenza in reparto. “Stiamo valutando proprio in queste ore la rimodulazione dei posti letto tra bassa intensità, subintensiva e intensiva – spiega Francesca Raggi - e stiamo analizzando i possibili scenari con una sinergia di rete all'interno del sistema Romagna. Non avremo le ondate vissute in assenza dei vaccini, ma al momento non siamo in grado di fare previsioni”.

E mentre l'Ausl della Romagna si prepara a dover fronteggiare possibili nuovi scenari nella quarta ondata, la città promuoverà un evento a sostegno del personale sanitario in prima fila nel contrasto alla pandemia. L’occasione sarà la proiezione del film-documentario “Io resto” di Michele Aiello, in programma lunedì 6 dicembre, al Cinema Fulgor, organizzata dall’Ordine delle Professioni infermieristiche e dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Rimini.

“La pandemia sanitaria – dice l'assessore Kristian Gianfreda - che ha colpito così duramente il nostro paese, continua ad avere ripercussioni sul tessuto economico, sociale e professionale. Se oggi possiamo guardare diversamente al nostro futuro, lo dobbiamo in particolare ad alcune categorie professionali, in primis medici, infermieri e personale sanitario. Esperti e competenti professionisti ma, soprattutto, uomini e donne dal grande spessore umano, etico e sociale. La città di Rimini e la sua comunità devono ringraziare calorosamente queste persone”.

La proiezione sarà preceduta da un breve confronto – che sarà trasmesso anche in streaming sui canali social del Comune di Rimini - al quale parteciperanno i presidenti degli Ordini degli Infermieri e dei Medici della Provincia di Rimini, l’amministrazione comunale di Rimini, l’azienda USL della Romagna e alcuni sanitari impegnati nella lotta alla pandemia. La partecipazione in sala, per motivi di sicurezza, è riservata al personale sanitario e agli iscritti OPI Rimini (www.opirimini.it) e Omceo Rimini (www.omceo.rn.it) con prenotazione obbligatoria sui siti istituzionali. Per accedere alla sala sarà necessario il possesso del Green Pass.