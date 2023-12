Giornata speciale per quattro ragazzi di Azione Cattolica di Rimini, ricevuti da Papa Francesco

Una delegazione di quattro riminesi ha potuto salutare personalmente Papa Francesco, lo scorso venerdì, durante la tradizionale udienza annuale con l’Azione cattolica dei ragazzi. Ogni anno vengono selezionate alcune diocesi italiane per portare questo saluto nei giorni precedenti il Natale. Per Rimini erano presenti la responsabile dell’acr Pamela Bartoli, un ragazzino della parrocchia di Bordonchio in rappresentanza di tutti i ragazzi di Rimini, Stefano Antonini collaboratore dell’equipe nazionale acr e una ragazza non vedente della parrocchia di San Giovanni Marignano. I quattro riminesi hanno portato il saluto del vescovo Nicolò Anselmi e di tutta la comunità riminese.