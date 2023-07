Giornata storica al Campus di Rimini, primi laureati nel corso Nutrizione umana, benessere e salute

Si sono laureati i primi tre allievi del Corso di Laurea Magistrale in Nutrizione Umana, Benessere e Salute dell'Università di Bologna - Campus di Rimini: Barbara Balsamo, Giorgia Lombardi e Luigi Procaccio. Il corso, attivato dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Unibo, nell’a.a. 2021/2022, ha l'obiettivo di formare esperti nell’ambito delle scienze della nutrizione con competenze trasversali e multidisciplinari utili a ricoprire ruoli di rilievo in ambiti legati alla salute, al benessere e agli stili di vita. Attraverso il percorso formativo proposto, gli studenti imparano a operare e collaborare sia a tutti i livelli di ricerca/sviluppo e di mercato degli alimenti funzionali, alimenti a fini medici speciali, integratori alimentari e nutraceutici, sia nella consulenza, formazione, e divulgazione nel settore dell'alimentazione umana nell'ambito della ristorazione collettiva, della dietetica delle comunità e della grande distribuzione.

Inoltre, il corso mette in grado gli studenti di acquisire competenze chimiche, biomediche, legislative e socio-economiche, psicologiche e filosofiche nel campo della nutrizione umana e dei prodotti per la salute, e la capacità di valutare lo stato di nutrizione, la pianificazione di regimi alimentari sani e sostenibili e la promozione di sani stili di vita in condizioni fisiologiche e per la prevenzione di patologie cronico/degenerative.

Da 116 immatricolati nel 2021/2022, il corso è passato a 130 nel 2022/2023 (più del 50% degli immatricolati proviene da regioni diverse dall’Emilia Romagna), con un trend di crescita fortemente positivo che ha costretto il corso a introdurre per l’anno accademico 2023-2024 il numero programmato.

“Ho accettato con entusiasmo di ricoprire il ruolo di Coordinatrice di questa laurea magistrale e oggi, giunti a questa prima sessione di laurea, sono pienamente soddisfatta e orgogliosa del lavoro svolto dai nostri studenti - ha detto la professoressa Silvana Hrelia - ho conosciuto studenti che, pur provenendo da percorsi triennali anche molto diversi, sono stati in grado di inserirsi nel percorso formativo grazie a una forte motivazione e un notevole impegno, e ad acquisire quelle competenze altamente professionalizzanti che consentiranno loro di operare nell’ambiente del lavoro. Mi congratulo con i nuovi dottori magistrali che oggi sono riusciti a completare per primi e con ottimi risultati il ciclo di studi".

“Oggi, che i primi studenti concludono il loro percorso, posso dire con sicurezza che la scelta del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di attivare presso il Campus di Rimini questo corso di laurea, unico nel suo genere in una gran parte della dorsale adriatica, è stata quanto mai efficace, visto anche il successo in termini di immatricolazioni, ed ha contribuito a caratterizzare ulteriormente il nostro Campus sulle tematiche della salute, degli stili di vita e del benessere. Il territorio della Romagna, per la sua storica vocazione ai temi del benessere è particolarmente adatto all’insediamento di questo corso di studi ed auspico nel prossimo futuro un sempre maggior coinvolgimento degli stakeholders locali” ha aggiunto la presidente del Campus di Rimini, professoressa Alessia Mariotti.