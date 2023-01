Giornata storica per la Diocesi di Rimini, accolto il nuovo vescovo monsignor Nicolò Anselmi

Da domenica (22 gennaio) monsignor Nicolò Anselmi è il nuovo vescovo della Diocesi di Rimini. E’ stata una giornata storica per la città, nonostante la cerimonia sia stata resa difficoltosa a causa del maltempo. Il vescovo Anselmi è il 111° pastore della Diocesi e subentra a monsignor Francesco Lambiasi che, dopo 15 anni, lascia la guida della Diocesi di Rimini.

La giornata è cominciata con l’introduzione del vicario generale don Maurizio Fabbri, poi il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad con il benvenuto: “Monsignor Nicolò, queste giornate saranno per lei infinite, frenetiche, piene di cose e di consigli. Con tanto affetto e altrettanta buona volontà, in parecchi le spiegheranno cosa è e cosa non è Rimini. Non so che idea si sia fatta di noi – ha detto il sindaco -. Noi, di lei, sappiamo che lascia un pezzo del suo cuore a Genova: segno evidente, questo, di una fede e di un lavoro che hanno agito in profondità e con straordinaria empatia nell’anima della comunità ligure. Sappiamo che ama profondamente il mare e che preferisce muoversi in scooter o in bici: Rimini potrà offrirle queste stesse cose. Ma quello che davvero conta e conterà è il cuore”.