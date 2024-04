Giornata storica per la sanità, apre in città il primo Cau. Dalle visite alle terapie, ecco tutti i servizi

Dopo i primi avvii sul territorio provinciale, da Cattolica a Novafeltria, anche nella città di Rimini approda il primo Cau. Il nuovo Centro di assistenza e urgenza è entrato in funzione da lunedì (29 aprile) e si trova poco distante dal Pronto soccorso, nel padiglione Ovidio. Sarà attivo con accesso diretto sette giorni su sette per 12 ore, dalle ore 8 alle 20: si avvale di una equipe medico-infermieristica dedicata (con formazione specifica ed esperienza nella gestione di problemi sanitari urgenti) e di strumenti di approfondimento diagnostico laboratoristici e strumentali, come da norma regionale. “L’apertura del Cau rappresenta un passo importante nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale, una bussola di questo mandato amministrativo - è il commento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. L’iniziativa che inauguriamo si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento del modello assistenziale locale, che vede al centro un miglioramento dell’accessibilità dei servizi in chiave di prossimità, nonché una maggiore sinergia tra la dimensione del sociale e quella sanitaria, allo scopo di rispondere in maniera completa ed efficiente alla cittadinanza”.

Come è organizzato il Cau

Una struttura (gli spazi si sviluppano su un unico piano per una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati), progettata allo scopo di estendere la rete sanitaria rispondendo in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti a bassa complessità. Il costo dell’intervento a carico dell’Azienda è pari a circa 300 mila euro, somma a cui vanno aggiunte le spese per la sistemazione delle aree esterne che proseguiranno durante l’estate sia per la costruzione di un nuovo parcheggio in aderenza all’attuale a servizio del Pronto Soccorso, sia per la costruzione e delimitazione dell’isola ecologica.

Prosegue in questo modo la riforma dell’Emergenza urgenza e il potenziamento dell’assistenza territoriale, spiega l’Ausl Romagna, il cui obiettivo strategico risulta essere il rafforzamento del sistema delle Cure primarie per garantire servizi di prossimità, arricchire le risposte a livello territoriale, trattare in setting più adeguati i bisogni di salute che determinano i così detti ‘accessi impropri ai servizi di emergenza’, rendendo maggiormente appropriato l’accesso ai Pronto Soccorso. I Cau garantiscono risposte ai bisogni urgenti episodici in stretta connessione e rafforzamento della rete dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta, al fine di garantire le risposte necessarie in un’ottica di continuità e integrazione delle cure.

“Un modello sanitario di prossimità”

“Si concretizza sempre di più il piano di potenziamento dell'assistenza territoriale all’interno di un iter di riorganizzazione dei luoghi e di maggiore integrazione dei percorsi di salute – sottolinea Mirco Tamagnini, direttore del Distretto di Rimini -. Ecco perché quella di oggi è una giornata assai significativa per la nostra città, che dopo l’attivazione della Cot segna un’altra tappa importante nel percorso disegnato dal livello regionale e che stiamo portando avanti anche in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ringrazio pure in questa occasione.

“Con l’apertura del Cau in via Ovidio, dove lavorano medici e infermieri appositamente formati per accogliere questa tipologia di pazienti, si aggiunge una componente cruciale di questo disegno all’interno di un'area già dedicata ai servizi territoriali, vicina al pronto soccorso ma esterna all'ospedale Infermi. Un pilastro di un modello sanitario di prossimità, che comprende anche le tre future Case di Comunità, gli snodi territoriali, le attività domiciliari e altre importanti iniziative, pensato per implementare la rete assistenziale e per dare un supporto alla medicina di base allo scopo di garantire alla cittadinanza un accesso alle cure adeguato e veloce grazie anche a un ampliamento dei presidi e un efficientamento dell’organizzazione assistenziale”.

Gli accessi ai Cau della Romagna

Dal 18 dicembre al 28 aprile gli accessi ai Cau attivi in Romagna sono stati complessivamente 30.268 (in particolare 2453 nell’ultima settimana di rilevazione, dal 22 al 28 aprile): 5494 a Cattolica; 4232 a Cervia, 4404 a Cesenatico, 7368 al CMP di Ravenna, 1639 a Mercato Saraceno, 706 a Novafeltria, 517 a San Piero in Bagno, 5492 a Santarcangelo e 416 a Santa Sofia.

Cosa eroga un Cau

Ecco per quali casistiche sarà possibile rivolgersi al Cau: visita medica; certificazioni; trattamento farmacologico al bisogno; prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali; procedure chirurgiche minori (per esempio, suture, medicazioni); prestazioni assistenziali e specialistiche per eventi di origine traumatica.

I cittadini che accedono al Cau vengono accolti dall’infermiere che procede attraverso colloquio strutturato alla valutazione del bisogno sanitario espresso, a cui segue la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. Il medico del Cau, se necessario, prescriverà prestazioni specialistiche a completamento diagnostico. L’esito del percorso clinico-assistenziale effettuato al Cau è disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino. Una volta eseguite le prestazioni di approfondimento prescritte, il relativo referto potrà essere valutato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta, i riferimenti per ogni cittadino assistito, senza dover tornare al Cau.

Il ticket al Cau si paga?

La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti nei Cau (per esempio ECG ed alcuni esami ematici) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione Emilia-Romagna, mentre per tutti gli altri la visita prevede una partecipazione alla spesa pari a 20 euro da corrispondere al medico che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di riscossione. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del cittadino con il relativo ticket se dovuto in base alle esenzioni possedute. Si precisa che per i cittadini residenti non sono soggette a pagamento le prestazioni specialistiche a completamento diagnostico relative a coliche renali e traumi avvenuti nelle 24 ore precedenti.