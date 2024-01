Giornata storica per lo stadio Italo Nicoletti, 2 mila bambini inaugurano il nuovo manto erboso

Sono scesi in campo sorridenti, pieni di gioia e di voglia di divertirsi al gioco che amano di più, il calcio, e hanno messo piede per la prima volta sul nuovissimo manto erboso dello Stadio Nicoletti di Riccione. Sono i 2.000 piccoli atleti che hanno partecipato, dal 5 al 7 gennaio, al torneo di calcio giovanile Befana Cup Romagna. Al torneo, disputato per la prima volta a Riccione, hanno preso parte 90 squadre provenienti da tutta Italia in quello che attualmente è considerato il torneo nazionale di calcio giovanile più grande del periodo invernale. Il torneo è stato rivolto alle categorie Esordienti (nati 2011 e 2012), Pulcini (nati 2013 e 2014) e Primi Calci (nati dal 2015 al 2017).

I giovanissimi atleti non si sono fermati di fronte al brutto tempo del weekend scorso e con la spensieratezza e la felicità di giocare si sono lanciati sul terreno di gioco del Nicoletti, di fatto inaugurando il nuovo manto erboso in sintetico dello stadio. Il rifacimento del manto erboso dello stadio, ultimato in tempo utile per lo svolgimento del torneo, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dello Stadio Nicoletti che prevede la sistemazione della pista di atletica, per la quale occorre attendere la bella stagione per i lavori sul manto, e gli interventi di efficientamento energetico sulla centrale termica e sull’illuminazione con la sostituzione delle lampade con il led.

Il torneo Befana Cup Romagna, giunto alla seconda edizione, fa parte di un ricco calendario di iniziative, a cura di Centroeventi Tornei, che porterà a Riccione nei prossimi mesi il Romagna Super Cup e il Mirabilandia Basket Cup, dal 29 al 31 marzo, il Romagna Fest Soccer dal 25 al 27 aprile e l’Aquafan Cup dal 7 al 9 giugno.

“L’amministrazione è riuscita a consegnare in tempi utili la prima parte del progetto che interessa lo Stadio con la realizzazione del nuovo manto erboso sintetico, un regalo alla città che potrà vantare nei prossimi anni - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola -. È stato molto bello vedere tantissimi bambini che hanno potuto in questo modo scendere in campo per primi sul nuovo terreno di gioco”.

“Ringrazio l'amministrazione comunale di Riccione e le società della città, in primis la United che ha collaborato all’evento, l’Accademia Calcio Asar e Riccione Calcio 1926 che hanno partecipato al torneo, Croce Adriatica e Riccione Notte - dichiara il responsabile di Centroeventi Tornei, Giuseppe Malafronte -. Nonostante le difficoltà con il meteo, siamo riusciti a concludere un torneo giovanile importante che ha coinvolto così tanti bambini e familiari al seguito”.