Giornata contro la violenza sulle donne, torna con l'Ausl Romagna l’(H)-Open Week

In occasione della Giornata Internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, torna in Romagna l’(H)-Open Week promosso dal 22 al 28 novembre dall’Azienda Usl della Romagna, insieme a Istituzioni, Enti, Centri Antiviolenza, Associazioni del territorio e Fondazione Onda.

Anche quest’anno sono tante le iniziative messe in campo per sostenere e incoraggiare le donne vittima di violenza a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto: incontri, convegni, punti informativi, camminata solidale, mostre artistiche negli ospedali e nei consultori familiari. Durante la settimana, negli Ospedali dell’Azienda Usl della Romagna, i volontari dell’associazione ArtinCounselling saranno presenti coi banchetti informativi dove sarà possibile adottare la bambola di pezza per contribuire al progetto aziendale di raccolta fondi “Well-Fare: Rete per le donne” finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono sia le donne che subiscono violenza che i minori.

Qui Rimini

A Rimini sabato 25 novembre Tavola Rotonda Interistituzionale dalle 10,45 presso la Galleria monoblocco Dea dell’Ospedale Infermi. Sabato 25 novembre inaugurazione della nuova area di accoglienza delle donne vittime di violenza e al termine sarà messo a dimora un albero sempreverde di Tuia dedicato alle donne, in un’aiuola del giardino dell’Ospedale.

Il 25 novembre davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi ci sarà la Panchina rossa. Dal 20 novembre per tutta la settimana, gli operatori sanitari del Pronto soccorso e dei Punti di Pronto Intervento indosseranno sulla divisa un nastro Rosso per ricordare le donne vittime di violenza. Sabato 25 novembre pomeriggio partecipazione degli operatori sanitari alla camminata dell’Associazione Rompi il Silenzio.

Qui Riccione

Venerdì 17 novembre presentazione della revisione della Procedura “Accoglienza e presa in carico delle vittime di maltrattamento ed abuso in PS" secondo le indicazioni regionali con la realizzazione di un percorso e di una rete.

Installazione di manifesti presso gli ingressi principali del Presidio e nel Dea con immagini che ripercorrono eventi internazionali di violenza fondati sul genere dal 1960 ai più recenti. Sabato 25 di novembre gli operatori sanitari e non che operano all’interno del presidio indosseranno un nastrino rosso quale simbolo di immediato riconoscimento di rifiuto di ogni forma di violenza e nel rispetto della parità di genere. Sabato 25 di novembre pomeriggio partecipazione degli operatori sanitari del Dea assieme ai rappresentanti delle istituzioni locali alla camminata silenziosa nelle strade della provincia di Rimini.

Progetto Well-Fare

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale di contrasto alla violenza sulle donne, proseguono le iniziative di sensibilizzazione inerenti il progetto di raccolta fondi Well-Fare “Rete per le Donne” finalizzato al miglioramento degli ambienti di cura e dell’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei minori che si rivolgono ai Pronto Soccorso degli Ospedali dell’Azienda Usl della Romagna con lo scopo di garantire spazi adeguati e qualità dell’assistenza sanitaria e psicologica. L’obiettivo è l’umanizzazione delle cure, anche attraverso il coinvolgimento dell’Associazione ArtinCounselling partner del progetto, che si occuperà di accogliere e assistere i figli minori, introducendo il proprio bagaglio di competenze, mentre la donna effettua il suo percorso diagnostico.

Il progetto di raccolta fondi Well-Fare Rere per Le donne è promosso da Ausl Romagna con il coinvolgimento, ad oggi, delle seguenti istituzioni, associazioni e imprese del territorio: Comune di Cesena, Comune di Faenza, Comune di Cervia, Fondazione Zoli, Fondazione Onda, Associazione APS ArtinCounselling, A.L.I.C.E. Associazione Ravenna, Cna – Forlì – Cesena – Ravenna, Federmoda, Associazione Ricuciamo di Faenza, Centri antiviolenza territoriali, Techne per laboratori di carta e ferro: progetto a mani libere - progetto altre mani, Agorà di Rimini, Cavarei Impresa Sociale, Formula Servizi, Ford Ferri Cesena, Dorelan, Fondazione Zoli Forlì, BCC ravennate forlivese e imolese, BCC Romagnolo e Cesena Fc.