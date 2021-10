Giornate FAI d’Autunno, un'occasione per riscoprire il Santuario di Santa Maria Succurrente di Valliano

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, ritornano le Giornate FAI d’Autunno, quest’anno arrivate alla decima edizione. Durante queste giornate i volontari del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, mostrano luoghi interessanti e particolari, ricchi di storie da raccontare per far conoscere agli italiani l’immenso patrimonio artistico ed ambientale del nostro paese e soprattutto per chiedere un aiuto per continuare a conservarlo e valorizzarlo. Per questo importante evento, la delegazione FAI di Rimini, con la preziosa collaborazione del Comune di Montescudo-Montecolombo, il Museo Etnografico di Montescudo e la Diocesi di Rimini, ha organizzato visite guidate, per riscoprire e comprendere meglio la ricchezza storica ed artistica racchiusa nelle mura del Santuario di S.Maria Succurrente di Valliano e dell'adiacente Museo Etnografico, per cogliere particolari che sfuggono alla veloce visita individuale e soprattutto poter ascoltare le storie umane celate dietro ad un affresco o ad un oggetto della vita contadina. Il visitatore sara? condotto da esperti del luogo e guide del museo, alla scoperta della storia del Santuario e dei suoi incredibili affreschi e di quell'affascinante mondo rurale che ne faceva il suo centro. Inoltre, da questo ameno luogo, si dipanano itinerari naturalistici, storici ed enogastronomici che possono completare una bella gita; la collaborazione con i produttori locali, offrira? anche la possibilita? di poter degustare prodotti tipici o avere sconti in diversi ristoranti di zona.

Per questa importante occasione delle Giornate FAI d’Autunno, due illustri esperti, il professore di scienze religiose Auro Panzetta e il professore di arte sacra Alessandro Giovanardi, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, condurranno le visite guidate previste per illustrare ai visitatori che prenoteranno, le particolarita? artistiche racchiuse nell’antico santuario. Nel pomeriggio della domenica l’associazione Margaret di Rimini organizzera? laboratori didattici per i piu? piccoli che accompagneranno gli adulti. La prenotazione per le visite guidate e? obbligatoria online al sito web: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it; sul sito ci sono anche i turni e gli orari di visita nelle due date. Per partecipare all’evento e? richiesto un piccolo contributo, in quanto le iniziative promosse dal FAI in queste giornate, sono importanti per raccogliere fondi per poter proseguire l’opera di salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale nazionale; inoltre, durante le Giornate FAI d’Autunno e? anche possibile associarsi al FAI con particolari sconti.