Le giornate di Polizia locale presentano le maggiori novità del settore, 2.100 partecipanti

Si sono concluse a Riccione “Le giornate di Polizia locale e sicurezza urbana”, la 42esima edizione del più grande convegno nazionale e internazionale dedicato alla Polizia locale organizzato dal Gruppo Maggioli. Tre giornate – dal 21 al 23 settembre al Palazzo dei Congressi di Riccione – che hanno accolto oltre 2.100 partecipanti, e hanno visto protagonisti Comandanti, Ufficiali e agenti della Polizia locale, provenienti da tutto il territorio nazionale, ma anche dirigenti, amministratori e funzionari degli enti, per un evento che propone di rafforzare sempre più la community degli operatori della Polizia locale, non solo sul fronte dei dispositivi tecnologici e delle informazioni di carattere normativo, ma anche sensibilizzare e supportare la crescente attenzione e relazione con categorie fragili e temi di carattere sociale e ambientale.

Tra le questioni al centro degli incontri che si sono susseguiti, un focus sulle modalità di comunicazione con i cittadini sordi durante una situazione d’emergenza, con la presentazione dell’app Municipium del Gruppo Maggioli, predisposta per soddisfare le chiamate emergenziali da parte delle persone sorde, e il rapporto tra i Comuni e la Protezione Civile.

"Sono state numerose le tematiche affrontate durante questa 42ª edizione – ha commentato Amalia Maggioli, consigliere delegato commerciale, marketing, estero del Gruppo Maggioli –. Abbiamo parlato di Riforma Cartabia, del nuovo codice della strada e diversi altri argomenti, ma credo che la cosa importante sia l’avere un’occasione come questa in cui potersi confrontare e raccontare le proprie esperienze".

Presentate inoltre le maggiori novità del settore, come i mezzi per le unità cinofile; le divise e l’abbigliamento tecnico; i nuovi etilometri, gli autovelox di ultima generazione e le auto con dotazioni specifiche come cellule di sicurezza per separare gli operatori dai trasportati.

Grande partecipazione anche alla Mostra Espositiva allestita nell’ampio spazio collocato nei 6.000 metri quadrati del Palazzo dei Congressi, che, anche quest’anno, ha ospitato oltre 80 aziende operanti nel settore. Un’occasione unica per sperimentare direttamente le soluzioni innovative proposte dal mercato.