Nel giorno del suo compleanno, il cinema Astra dedica una serata in ricordo di Marco Pantani

Oggi avrebbe compiuto 52 anni. Cesena, 13 gennaio 1970. Una data ben scolpita nella memoria degli appassionati di ciclismo. Sarebbe stato il compleanno di Marco Pantani. E stasera la festa in suo ricordo si svolgerà a Bellaria-Igea Marina. Un ritrovo speciale, per ricordare, per raccontare, per analizzare. Appuntamento alle 20,30 al teatro Astra, con un evento speciale.

Durante la serata sarà proiettato “Il migliore”, un viaggio inedito nella vita del grande ciclista, tra materiali d'archivio pubblici e privati, conversazioni intime con familiari e gli amici più cari, sullo sfondo della sua amata Cesenatico. Tonina Pantani, mamma di Marco Pantani, lo ha definito “Il primo vero film su Marco”.

Saranno presenti alla proiezione il regista Paolo Santolini, la scrittrice Milena Magnani e alcuni protagonisti del film per una serata di aneddoti e ricordi. L’ingresso è gratuito, richiesto Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Tanti sono i messaggi, soprattutto sulle fans page, che si stanno sommando in queste ore nel ricordo del Pirata. Il film di Paolo Santolini ripercorre la vita di Marco Pantani sullo sfondo della sua Cesenatico, un paese dell’anima che non ha mai smesso di credere che “uno così non cede”. Un ritratto che restituisce vitalità e dignità a un’icona calpestata.