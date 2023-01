Nel giorno della festa di San Sebastiano verrà inaugurata una panchina dedicata a Marco Simoncelli

Verrà celebrata venerdì (20 gennaio), alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono del Comune di Coriano e della Polizia locale, una funzione religiosa alle ore 17.30. Saranno presenti le autorità civili tra cui il sindaco di Coriano e la giunta comunale, i sindaci di Riccione e Misano, Daniela Angelini e Fabrizio Piccioni e la neo comandante del Corpo di Polizia locale dei tre comuni, Isotta Macini.

Seguirà dopo la Santa Messa un corteo per la deposizione di una corona di alloro presso la statua di San Sebastiano in piazza Don Minzoni con la partecipazione della banda Città di Coriano. Alle 19 ci sarà l’inaugurazione della panchina Sic58 dedicata a Marco Simoncelli e un aperitivo a cura della Pro Loco, del gruppo Festa per Far Festa e di Avis Coriano.

A celebrare il patrono di Coriano tornerà anche quest’anno, domenica 22 gennaio, il 34esimo Trofeo San Sebastiano, gara podistica organizzata dal Gruppo Podistico Cerasolo con il patrocinio del Comune. Punto di ritrovo della gara sarà piazza Don Minzoni alle 9,30.