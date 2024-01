Giorno della Memoria. Petitti con gli studenti riminesi: "Contro la guerra, difendiamo la memoria"

"Difendere la memoria è porre le basi per contrastare guerra e violenze. Per questo è fondamentale il ruolo della scuola, è decisivo conoscere il proprio passato". In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2024 del 27 gennaio, la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti ha ospitato nella sede bolognese la presentazione di "Giusti fra le Nazioni", fumetto realizzato dai ragazzi delle classi 3ª G e 3ª E della scuola secondaria di I grado “E. Fermi” di Rimini per il percorso di educazione alla Memoria del Comune di Rimini all’interno del progetto conCittadini, che ripercorre le vite dei Giusti Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes. Insieme agli studenti e alle studentesse sono intervenuti i docenti, Daniele Susini ed Elena Malfatti del Comune di Rimini e il fumettista Denis Lucchini, che ha seguito il progetto.

Giorgio Perlasca era un commerciante italiano che si trovava per lavoro in Ungheria: parlava fluentemente spagnolo, si finse console di Spagna e riuscì a salvare dalla Shoah oltre 5.000 ebrei ungheresi. Aristides de Sousa Mendes era un diplomatico portoghese che, contravvenendo agli ordini del governo del suo Paese, quando i nazisti invasero la Francia concesse migliaia di visti a perseguitati politici di ogni fede, ideologia e ceto sociale salvandoli dalle deportazioni nei campi di concentramento tedeschi o della Repubblica di Vichy.

“È davvero preziosa l'opera dei ragazzi e delle ragazze delle scuole di Rimini che hanno scelto di affrontare questa importante tematica attraverso il linguaggio del fumetto", ha sottolineato Emma Petitti. "È pensando alle nuove generazioni che ogni volta promuoviamo iniziative all’insegna della memoria e del passaggio di testimone di questi fondamentali valori”.