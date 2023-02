Dalla cerimonia del Porto Canale all'evento di Riccione, gli appuntamenti per il Giorno del Ricordo

Si svolgerà venerdì (10 febbraio), alle 11, la cerimonia commemorativa per il Giorno del Ricordo, istituito dal Parlamento Italiano con una legge nel marzo 2004, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Una cerimonia che dal 2014 si svolge ogni anno al Porto canale di Rimini, con la deposizione di una corona d'alloro al monumento denominato "Biblioteca di pietra”, che il Comune di Rimini, con le associazioni degli esuli e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Italia contemporanea, hanno realizzato in quell’anno, dedicato alle vittime del Confine Orientale.

Una ‘Biblioteca di pietra’, realizzata grazie all’estro di Vittorio D’Augusta - artista riminese nato a Fiume - composta da trenta opere letterarie il cui titolo e autore è inciso su targhe in ottone posizionate sui grandi blocchi di pietra, nel molo fatto in pietra d'Istria, con un leggio musicale che si protende verso il mare, per sottolineare con la semplicità e la leggerezza il rispetto dei luoghi. Un monumento non banale che attraverso la simbologia dei libri e la cultura, intende sconfiggere il buio di quei terribili momenti, senza mai dimenticare il passato e guardare al futuro, con uno sguardo aperto verso l’altra sponda dell’Adriatico.

Alla cerimonia, che si svolgerà con la deposizione di una corona dall’oro ai piedi del leggio - alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari e associazione degli esuli e combattentistiche e d’arma - parteciperà per il Comune di Rimini la vicesindaca Chiara Bellini che interverrà insieme a Giovanni Ruzzier, esule da Pirano e referente dell’Unione degli istriani in rappresentanza anche delle altre associazioni degli esuli. Ad animare la cerimonia ci saranno anche gli studenti di una V^ superiore del Liceo Giulio Cesare/Valgimigli.

Nel pomeriggio dello stesso giorno è previsto un altro importante appuntamento, nella sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, alle ore 17, dove Raoul Pupo - dell’Università di Trieste, riconosciuto tra i massimi studiosi delle dolorose vicende della frontiera alto-adriatica - terrà una lezione magistrale dal titolo “Adriatico amarissimo. Le stagioni della violenza politica al confine orientale”, preceduta dalla presentazione delle video interviste e della ricerca in corso “Storie di Esodo. Dall’Istria a Rimini”.

Un evento organizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini, in collaborazione con l’amministrazione comunale - Attività di Educazione alla Memoria, Biblioteca Gambalunga, e con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, del Comitato 10 febbraio e dell’Unione degli Istriani - Libera Provincia dell'Istria in Esilio.

La lezione del Professor Pupo, prende spunto dal suo ultimo libro: Adriatico amarissimo. Una lunga storia di violenza (Laterza, 2021), e proporrà gli elementi necessari a comprendere la storia del lungo Novecento inquadrato dalla prospettiva dell’Alto Adriatico. Una storia nella quale le foibe e l’esodo della popolazione italiana rappresentano soltanto un aspetto, certamente drammatico, doloroso e tragico, ma non l’unico, in quella che appare piuttosto come una tormentata pagina del Novecento europeo.

La conferenza del Professor Raoul Pupo sarà preceduta dal saluto dell’amministrazione comunale portato dalla vicesindaca e assessora alle politiche per l’educazione, Chiara Bellini, e da quello di un rappresentante delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di Rimini.

In tale occasione, inoltre, la presidente dell’Istituto Storico riminese, Oriana Maroni, presenterà i primi risultati scaturiti dal Bando promosso lo scorso anno, con cui si sta procedendo da un lato a una complessa ricerca d’archivio, dall’altro alla raccolta di documenti e testimonianze private sull’esodo a Rimini. Alcune di queste ultime, in particolare, sono state video registrate e nel corso dell’incontro ne verrà proiettato uno stralcio rappresentativo.

Lo scopo del progetto è quello di raccontare la vicenda generale dell’esodo all’interno della storia locale cittadina, coniugando memorie individuali e Storia, così da istituire un patrimonio archivistico su questo tema, il più ricco possibile, affinché, soprattutto le nuove generazioni, vi si possano accostare da una prospettiva di studio più coinvolgente, perché legata a vicende di individui spesso giovani e a luoghi con cui essi hanno maggiore familiarità.

Tale speciale attenzione che l’Istituto Storico rivolge al mondo della Scuola e ai giovani in generale, si esplicita anche nell’iniziativa della mattina dell’11 febbraio, quando il Professor Pupo terrà un incontro con alcune classi quinte di Istituti superiori cittadini, nel corso del quale svolgerà una lezione di sintesi sui temi della frontiera alto-adriatica nel corso del Novecento adatta ad un pubblico che si affaccia per la prima volta allo studio di quelle drammatiche vicende.

Qui Riccione

Si svolgerà venerdì 10 febbraio alle 12 la commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, volto a “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Alle 12 la sindaca Daniela Angelini e la vice sindaca Sandra Villa, alla presenza delle autorità civili e dei rappresentanti delle forze armate, della giunta, dei consiglieri comunali e della cittadinanza, deporranno una corona di alloro nel giardino che la Città di Riccione ha dedicato a Norma Cossetto, studentessa universitaria dell’Istria Italiana, uccisa all’età di 23 anni.

Norma Cossetto, alla quale è stato intitolato nel 2022 il giardino tra i viali San Martino, Limentani, Da Verrazzano e la ferrovia, diviene per la Città di Riccione il simbolo di tutte le vittime delle foibe ricordando anche la Medaglia d’Oro al Merito Civile che il presidente Carlo Azeglio Ciampi le conferì nel 2005 come “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

Qui Cattolica

Appuntamento il prossimo venerdì 10 febbraio alle ore 11:00 nella Sala del Consiglio Comunale per un incontro pubblico di riflessione sulla tragedia delle Foibe e il dramma dell'esodo della popolazione istriana, giuliana e dalmata alla fine delle seconda guerra mondiale. Interverrà la Sindaca Franca Foronchi, porterà la sua testimonianza l'artista di Fiume Vittorio D'Augusta. La cittadinanza è invitata a partecipare. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming attraverso la pagina Facebook del Comune di Cattolica.

Giorno del Ricordo. Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. A migliaia furono uccisi nelle Foibe, le voragini naturali, profonde fino a duecento metri, presenti nell'altopiano del Carso, o nei campi di concentramento titini. La data commemorativa è stata istituita nel marzo del 2004 per preservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Anche l'Amministrazione Comunale di Cattolica intende commemorare e ricordare questa immane tragedia, nel segno della memoria storica, per sottolineare i valori fondamentali della pace, giustizia ed accoglienza. Saranno esposte a mezz’asta le bandiere italiana, europea e della città di Cattolica auspicando per tutti un momento di civile riflessione rispetto ad una difficile e dolorosa pagina della storia italiana.

Vittorio D'Augusta. Nato a Fiume nel 1937, Vittorio D'Augusta risiede a Rimini dal 1948. A lui è stata affidata "La biblioteca di pietra" un "segno commemorativo" più che un monumento, al Porto di Rimini, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, inaugurato il 10 febbraio 2014 in occasione della Giornata del Ricordo. Si ricorda anche l'installazione alla Galleria dell'immagine (Palazzo Gambalunga) per il Giorno del ricordo 2022: "Ti verrà dietro la città. Omaggio a Konstantinos Kavafis".

D'Augusta esordisce in campo artistico negli anni Sessanta, unendo all’interesse per la pittura l’impegno culturale e politico. È presente nel 1985 ad Anni Ottanta presso la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, ad Aspetti dell’Arte Italiana 1960/1980 (Francoforte, Berlino, Hannover, Bregenz, Vienna, 1986). Nel 1995 la Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna gli dedica una vasta personale. Al centro dell’opera di D’Augusta è sempre la pittura, mai come tecnica tradizionale o da inseguire virtuosisticamente, ma strumento di ricerca e scommessa per testarne limiti di libertà, di trasgressione linguistica e coinvolgimento meditativo.