Si avventurano nell’ex fornace abbandonata, ragazzina 18enne precipita nel vuoto

Ha rischiato di trasformasi in tragedia la voglia di avventura di tre ragazzini, una 18enne due 17enni, che nella mattinata di sabato si sono introdotti nell’ex fornace abbandonata di Bellaria dove la ragazzina è precipitata nel vuoto. I giovani, probabilmente con l’intento di esplorare la struttura, hanno iniziato a giare per l’edificio quando improvvisamente verso le 11.40 la ragazzina ha messo un piede in fallo mentre si trovava su un solaio. La 18enne è precipitata per oltre 7 metri e i suoi amici, spaventati, hanno dato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza del 118 oltre a una pattuglia della Municipale. I sanitari, vista la situazione hanno chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Ravenna mentre il personale del 115 ha provveduto a trasportarla fino ai soccorsi. Per fortuna non ha riportato ferite di alta gravità.