Inizia bene l’anno del giovane compositore riminese, la sua colonna sonora scala la classifica di Itunes

Inizia bene l’anno per il giovane compositore riminese Emanuele Tedeschi. La sua colonna sonora del musical Mohican è al 4^ posto nella classifica dei download di Itunes. La Italian iTunes Charts lo ha rilevato negli scorsi giorni e l’andamento è positivo anche nelle altre piattaforme musicali on line. L’apprezzato album, che contiene anche due performance vocali della soprano Ekaterina Shelehova, è la soundtrack di Mohican original musical. Lo spettacolo, dopo il successo del debutto dello scorso autunno, tornerà in scena ogni domenica dal 15 gennaio 2023, alle ore 16:30, al Teatro Leo Amici - Rimini - Lago di Montecolombo. Scritto e diretto da Carlo Tedeschi, Mohican è messo in scena dalla Compagnia Rdl con più di 40 artisti, 200 costumi d'epoca per quasi 3 ore di spettacolo dal vivo. Una produzione Teatro Leo Amici in collaborazione con Compagnia Rdl.

Il riminese Emanuele Tedeschi, non ancora trentenne, ha già all’attivo numerose produzioni musicali. Oltre alla soundtrack di Mohican ha realizzato l’album Evocative, dedicato alle emozioni nella natura nato durante la pandemia, Jamaica Remix, Tu musica, ecc. e non è nuovo alla top 20 delle chart di ITunes che ha scalato anche con altri suoi brani.