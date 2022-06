Paura lungo le strade, un giovane minaccia i passanti con una pistola. Fermato dai Carabinieri

Andava in giro armato di pistola e avrebbe minacciato una lunga serie di passanti. I Carabinieri di Rimini, venerdì notte (10 giugno), sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni in cui veniva spiegato che un uomo, a bordo di un’autovettura Alfa Romeo, avrebbe minacciato i passati con una pistola.

Raccolte quante più informazioni possibili sull’autovettura ed altri elementi utili a individuarlo, sono immediatamente iniziate le ricerche dell’individuo, con l’obiettivo di bloccarlo ed evitare che la situazione potesse degenerare. I Carabinieri, attorno alle 3 di mattina, sono riusciti a fermare l’Alfa Romeo a seguito di un posto di blocco in una rotatoria: controllato il giovane è stato effettivamente trovato in possesso di una pistola scacciacani e, vista la situazione, i militari hanno deciso di eseguire l’alcoltest. L’uomo ha rifiutato il controllo con l’etilometro ed è stato così deferito per guidato in stato di ebrezza.

Si tratta di un 26enne, straniero e residente a Rimini, che è stato denunciato dai Carabinieri a piede libero per guida in stato di ebrezza e minaccia aggravata. Le indagini sono in corso e vige per l’indiziato la presunzione di innocenza.