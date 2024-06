Il giovane Petit conquista il centro commerciale, in centinaia in fila per il firmacopie

Piazza Zara delle Befane di Rimini giovedì, 6 giugno, era affollata già un'ora prima dell'evento da un pubblico composto da centinaia di famiglie, tra giovani, giovanissimi e adulti. Poi alle 17.30 è arrivato Petit, accolto da un lunghissimo e caloroso applauso. Il giovanissimo cantante, che ha recentemente partecipato ad Amici 23, ha incontrato i fan per il firmacopie del suo primo e omonimo EP, pubblicato lo scorso maggio con 21co Label per Warner Music Italy: sei tracce che mixano perfettamente urban e pop, e che rivelano tutta la freschezza di Petit e dei suoi 18 anni. Petit è rimasto alle Befane Shopping Centre per quasi due ore, firmando il suo album e chiacchierando amabilmente con tutti i suoi fan.

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo 'Taki Taki' e da settembre partecipa alla 23esima edizione di Amici, impressionando con l’inedito 'Brooklyn' Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola Petit ha fatto uscire altri brani - 'Che fai', 'Guagliò', 'Tornerai', 'Mammamì' - capaci di emozionare e far ballare tutti i suoi fan.