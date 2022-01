Giovane pianista dell'istituto Lettimi vince il 34° concorso Città di Albenga

Il giovane pianista dell’istituto Lettimi Giuseppe Masini ha vinto il primo premio assoluto al 34° concorso Pianistico “Città di Albenga”. Lo studente di pianoforte nella classe del maestro Paolo Wolfango Cremonte ha partecipato in due prove: una eliminatoria online ed una finale in presenza.

Masini ha ottenuto il primo premio assoluto con un punteggio di 98/100, un premio in denaro e la partecipazione al concerto di premiazione. Inoltre, ha vinto il premio diploma di merito, per il maggior numero di like al suo video della prova eliminatoria, pubblicato su YouTube. Prestigiosa la giuria, composta dai maestri: Bruno Canino presidente, Daniele Fredianelli e Marina Scalafiotti.