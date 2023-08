Il bagno in mare con gli amici si trasforma in tragedia: 24enne muore annegato, grave un secondo ragazzo

Una seconda tragedia sulla battigia si è consumata nella giornata di mercoledì sul litorale della provincia di Rimini. Dopo la morte della turista 75enne, avvenuta a Cattolica nel primo pomeriggio, a perdere la vita intorno alle 19 è stato un 24enne egiziano nello specchio di mare davanti alla foce del Marano a Riccione. Dai primi riscontri pare che la vittima, insieme ad altri due amici, si fosse avventurato in acqua. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Capitaneria di Porto, i tre giovani hanno iniziato ad avere difficoltà probabilmente a causa della forte corrente. Uno di essi, a fatica, è riuscito a raggiungere la riva e a dare l'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorritori. Uno dei ragazzi è stato salvato in extremis e, dopo essere stato portato sulla battigia, una volta stabilizzato è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso ma non sarebbe in condizioni critiche. Per il terzo, invece, non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è riaffiorato tra la spiaggia libera e il Bagno 138. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto per gli accertamenti di rito.