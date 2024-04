E' una giovane riminese la nuova segretaria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica

L'Azione Cattolica diocesana di Rimini è in festa per l'elezione di Elena Giannini, giovane di Ac della parrocchia di San Raffaele di Rimini, a segretaria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC), riunito nel congresso nazionale "Un noi + grande" a San Marino il 12, 13, 14 aprile. Da parte della presidenza e del consiglio diocesano tutta la preghiera, la stima e il sostegno per questo nuovo importante incarico al servizio di tutta l'associazione.