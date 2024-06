Giovane turista straniero scavalca la balaustra del balcone dell'hotel e precipita nel vuoto

Tragedia sfiorata all'alba di sabato quando un giovane turista tedesco, in vacanza sulla Riviera con un gruppo di amici, è precipitato nel vuoto dalla stanza dell'albergo che occupava rimanendo seriamente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è successo verso le 5 quando, secondo una prima ricostruzione, il 21enne si trovava nella camera al quarto piano dell'hotel Elba di viale Brindisi nei pressi della discoteca Carnaby. Per cause ancora in corso di accertamento avrebbe scavalcato la balaustra del balcone e, perdendo l'equilibrio, è caduto. Dopo un volo di oltre 8 metri è andato a schiantarsi sulla copertura della sala ristorante della struttura ricettiva ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Volante della Polizia di Stato. Ad assistere alla scena ci sarebbe stato un vicino dell'albergo che, infastidito dagli schiamazzi del gruppo di vacanzieri, li aveva appena richiamati chiedendogli di smorzare i rumori.

Nonostante la caduta, le sue condizioni non sarebbero critiche e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito d'urgenza al "Bufalini" per la dinamica. Dai primi accertamenti del personale della Questura sarebbe emerso che il 21enne, al momento della caduta, fosse sotto l'effetto degli alcolici così come i suoi amici. Il ragazzo faceva parte di una comitiva di una quindicina di giovani e nella camera dell'albergo, inoltre, sarebbero state trovate numerose bottiglie di superalcolici. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire con esattezza quanto accaduto ma, al momento, non sarebbero emersi profili di responsabilità da parte dei gestori dell'albergo.

