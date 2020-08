Giovani e sport, in arrivo 27mila euro a sostegno delle famiglie

Ammontano a 27mila le risorse che saranno presto messe a disposizione delle famiglie di Santarcangelo per l’avviamento dei giovani allo sport. Dopo l’approvazione di un primo stanziamento di 11.000 euro all’interno dell’assestamento la settimana scorsa in Consiglio comunale, l’arrivo di ulteriori 16.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna ha permesso di integrare le risorse complessivamente a disposizione per il bando, attualmente in corso di definizione da parte degli uffici comunali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La volontà di sostenere l’avviamento dei più giovani alla pratica sportiva attraverso contributi alle famiglie che si trovano in una situazione di maggiore precarietà economica e sociale – afferma l’assessora allo Sport, Angela Garattoni – era già nelle progettualità della Giunta, come del resto prevedono le Linee di mandato, già prima dell’emergenza Covid. Il sopraggiungere della pandemia e la presenza di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione ci consentono di mettere in campo un intervento importante e inedito per Santarcangelo, che si concretizzerà nelle prossime settimane con la pubblicazione del bando e potrà essere ampliato con eventuali stanziamenti aggiuntivi. Se i fondi a disposizione non dovessero esaurirsi con l’erogazione di voucher alle famiglie – conclude l’assessora Garattoni – seguendo le indicazioni della Regione metteremo a disposizione delle società sportive le risorse restanti attraverso un secondo bando”.