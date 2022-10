Due giovani fratelli "stregati" dall'arte della pizza, premiati con il titolo di chef "Pizza Stellato"

Sono di Cattolica i due giovani fratelli Chef di Pizza Stellati. Infatti, martedì 12 ottobre, in una cena di gala a tema elegante a Torrazza Coste, in provincia Pavia, i due fratelli cattolichini d'adozione (ma di origini lucane), Luca (23 anni) e Francesco Raucci (19), titolari della “Pizzeria Lukè” di Cattolica e Gabicce Mare (e figli d’arte di Luigi Raucci), hanno ritirato la prestigiosa onorificenza “Chef di Pizza Stellato” della guida “Chef di Pizza Stellato”, conquistando così una stella. I pizzaioli che possono vantare il titolo di Chef di Pizza Stellato sono solamente 70 in tutto il mondo. Luca e Francesco sono, attualmente, i più giovani pizzaioli ad aver conquistato questo premio così importante.

I fratelli Raucci

“Per noi è un vero onore ricevere questo premio - spiegano i due fratelli - è un bellissimo punto di partenza. Siamo consapevoli di cominciare un grande percorso ma allo stesso tempo continueremo a fare ciò che facciamo con lo stesso amore, grinta e tanta passione. Come diciamo spesso, la più grande soddisfazione rimane quella del viso soddisfatto del cliente all'uscita del locale - sottolineano -. Ci teniamo a ringraziare, ancora una volta, chi ci ha sempre sostenuto, le aziende che ci supportano e ci seguono ovunque andiamo ma, soprattutto, la nostra famiglia e nostro padre che ci ha permesso di realizzare questo sogno e di poter lavorare con le mani in pasta che, ad oggi, è tutta la nostra vita. Questo premio è anche di tutto loro”.