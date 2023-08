I Giovani Musulmani: "Borgo Marina non diventi un ghetto, vogliamo aprirci alla società civile e aiutare"

Il gruppo Giovani Musulmani interviene in un clima propositivo per fare il punto sul futuro di Borgo Marina. "Crediamo fortemente che sia importante che il quartiere di Borgo Marina non diventi un ghetto, il nostro desiderio è quello di promuovere progetti inclusivi, valorizzando le diversità dei cittadini del Borgo Marina - scrivono -. Noi Giovani di seconda generazione figli di Musulmani immigrati di prima generazione, vogliamo preservare e valorizzare la nostra cultura, ma anche scoprire e conoscere la cultura e le radici italiane".

"Non vogliamo più sentirci dire di aver creato un ghetto a Borgo Marina, il nostro obbiettivo è quello di aprirci alla società civile, per permettere alla comunità riminese di incontrare la comunità islamica e in particolare noi giovani, rifiutiamo l'accusa che ci viene mossa di essere una comunità ghettizzata. Anche se non abbiamo una ricetta per risolvere i tanti problemi del quartiere di Borgo Marina, con coraggio vogliamo metterci in discussione per essere parte di un miglioramento comune".

I buoni propositi: "Il nostro obbiettivo è quello di essere di aiuto per il quartiere e per la città in cui viviamo. Il gruppo sta già pensando alle prossime iniziative da mettere in campo: vogliamo promuovere iniziative che vadano a toccare chiunque ne abbia bisogno, pensiamo ad esempio ad attività, aiuto compiti e giochi con i bambini del quartiere oppure aiutando gli anziani ad esempio con un servizio spesa a domicilio gratuito nei supermercati, farmacie. Azioni che vogliono andare al di là del credo e dell'appartenenza etnica e religiosa. A breve comunicheremo i nostri progetti e iniziative anche all'amministrazione comunale e al nuovo comitato di Borgo Marina per avere un sostegno e un appoggio".