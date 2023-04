I Giovani Musulmani invitano la cittadinanza in un evento per conoscere il sacro mese di Ramadan

Per il secondo anno consecutivo i Giovani Musulmani della sezione Riminese dell'Associazione Partecipazione e Spiritualità Musulmana organizzano nella sede di via Tavoleto, a Sant'Andrea in Casale, un Iftar aperto a tutti con banchetti informativi, dolci tipici e cibo multietnico. Obiettivo dell’iniziativa è di far conoscere e condividere con la cittadinanza non musulmana il sacro mese di Ramadan, con tutti valori di spiritualità, pazienza, solidarietà, dono e

condivisione che costituiscono l’essenza di questo periodo del calendario musulmano.

"Siamo lieti di invitarvi all’evento "Ramadan: Spiritualita', Purificazione e Condivisione" organizzato dal gruppo Giovani Pms sezione Rimini che si terrà domenica 16 aprile - è l'invito -. Vi chiediamo la gentilezza di iscrivervi tramite il Qr Code che trovate nel volantino per facilitare l'organizzazione. Con grande piacere vorremmo condividere con voi il significato di questo mese benedetto per i musulmani e di trascorrere un pomeriggio ricco di momenti di convivialità, conoscenza e di dialogo".