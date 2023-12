Dai giovani soci di Rivierabanca un dono speciale, una nuova sonda ecografica

Un prezioso regalo di Natale per tutti i pazienti del reparto di Medicina Interna e Reumatologia dell’ospedale Infermi di Rimini. E’ quello effettuato dall’associazione Giovani Soci di Rivierabanca Credito Cooperativo “Fabbrica Giovani Idee”, attraverso una donazione di 3.400 euro finalizzata all’acquisto di una sonda ecografica. La cerimonia di consegna della somma si è svolta sabato 23 dicembre proprio nel presidio ospedaliero riminese, da una delegazione composta da Giulia Pensalfini, vice presidente dell'associazione Giovani Soci di Rivierabanca "Fabbrica Giovani Idee", Leonardo Gerboni, Luca Bonfè e Nicola Sarti.

“Sono felice di annunciare che l'associazione Giovani Soci di Rivierabanca Fabbrica Giovani Idee abbia sostenuto un progetto così innovativo e solidale – ha sottolineato Matteo Merlini, responsabile Marketing, Multicanalità e Digital Innovation dell’istituto di credito che ha partecipato all’incontro - promosso dal team dei giovani infermieri dell'Unità Operativa di Medicina Interna e Reumatologia dell'Ospedale Infermi di Rimini. Sono sicuro che il dialogo tra le due associazioni giovanili continuerà e porterà benefici alla comunità”.

A rappresentare Ausl Romagna erano presenti Cristina Fabbri, direttore Direzione Infermieristica e Tecnica ambito di Rimini, Domenico D’Erasmo, responsabile Direzione Infermieristica e Tecnica Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Rimini, Fabio Mascella, Direttore Unità Operativa Medicina Interna e Reumatologia dell’ospedale di Rimini, Anna Forlani, coordinatrice infermieristica Medicina Interna, Valentina Montemaggi, infermiera referente del progetto, insieme ai colleghi Andrea Gambuti, Lara Renzi e Silvia Bertoni.

“A nome di tutta l’Unità Operativa di Medicina Interna e Reumatologia vogliamo sentitamente ringraziare Rivierabanca Credito Cooperativo Rimini e Gradara “Fabbrica Giovani Idee” per la donazione erogata – ha dichiarato il dottor Fabio Mascella -. Tale somma verrà impiegata per l’acquisto di una sonda ecografica, che sarà utilizzata per il posizionamento di accessi vascolari di media durata (minimidline), dal team di infermieri del reparto responsabili del progetto. Il sostegno a questa iniziativa permetterà di realizzare una miglior presa in cura dell'utente nell’intero percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, dal ricovero alla domiciliazione. Veder accolte, sostenute e realizzate iniziative promosse da giovani infermieri è motivo di profonda gioia per tutta l’Unità Operativa, in quanto permette di erogare un’assistenza migliore alle persone più fragili e allo stesso tempo trasmette vicinanza e sostegno per la dedizione con la quale viene condotta giornalmente. Pertanto ci teniamo a ringraziare nuovamente RivieraBanca Credito Cooperativo Rimini e Gradara “Fabbrica Giovani Idee” per la sensibilità dimostrata con questo generoso gesto”.