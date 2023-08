Giovani turisti depredano il magazzino del supermercato, arrestati in flagranza dai carabinieri

Si è conclusa con le manette e un processo per direttissima la vacanza di quattro giovanissimi turisti francesi arrestati in flagranza mentre depredavano il magazzino del Lidl di Cattolica. A finire in arresto sono stati tre maggiorenni, 18, 19 e 20 anni, mentre il quarto di 17 anni è stato denunciato a piede libero. Il gruppo, secondo quanto emerso, aveva parcheggiato l'auto nei pressi del Lidl di via Carpignola e approfittando della presenza di alcuni bancali pieni di merce hanno iniziato a svuotarli riempiendo l'abitacolo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il responsabile del supermercato che ha dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri. Vistisi scoperti, i turisti francesi si sono dati alla fuga ma dopo una breve ricerca i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarli. La refurtiva, per un valore di 300 euro, è stata restituita ai proprietari. I giovani, dopo una notte passata agli arresti domiciliari nel camping dove stavano trascorrendo le vacanze, nella mattinata di mercoledì sono stati processati per direttissima.