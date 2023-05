Da Amici ad angelo del fango: Cricca a Cesena per aiutare a ripulire dopo l'alluvione

"La Romagna non molla". Questo lo slogan di Cricca, il cantante riccionese protagonista dell'ultima edizione di Amici, che nel fine settimana si è trasformato in "angelo del fango" andando ad aiutare a ripulire le strade di Cesena e Faenza devastate dall'alluvione. L'artista 19enne si è rimboccato le maniche,per sostenere i tanti cittadini in difficoltà in questi giorni di caos e paura e sui social ha scritto: "Ciao raga sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d'acqua, le case allagate e tutto il resto". Il cantante ha anche lanciato un appello: "Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo, nei prossimi giorni chiunque volesse può venire a dare una mano. C'è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d'acqua. Fate girare, la Romagna non molla".