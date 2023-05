Giovanni Cricca si confessa a Verissimo: "Mi sono innamorato di Isobel. Il mio sentimento non è sparito"

Torna alla conquista della tv il 19enne riccionese Giovanni Cricca, protagonista dell’edizione 2023 di Amici, condotto da Maria De Filippi. Il cantante, che dopo l’eliminazione ha fatto ritorno per qualche giorno nella sua Riccione, in queste ore è tornato davanti alle telecamere. E lo ha fatto negli studi di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin. Il giovane cantante, che lo scorso anno si era già fatto notare sul palco di Deejay On Stage, ha svelato di essere innamorato. Il suo cuore batte per la ballerina Isobel, che spera ora di poter tornare a frequentare una volta conclusa la trasmissione: “Quello con Isobel è un amore cresciuto velocemente tra le mura della casetta di Amici. Avevo una storia con un'altra ragazza prima", ha svelato.

"È molto bella ed è una persona che stimo ancora, ma quando è arrivata Isobel tutta l'energia che ha portato in casetta mi ha colpito subito", ammette. "Sono ancora innamorato di lei, anche se le cose in casetta non hanno funzionato. Forse non era la situazione giusta".

Cricca è stato felice di poter tornare a Riccione e di riabbracciare i suoi parenti, a sorprenderlo è stato l'incontro con sua sorella. "Mia sorella è diversamente abile, non parla, ma con gli occhi dice molto di più di chi riesce a farlo. Era quasi stranita al mio ritorno, forse mi vedeva già in finale".

Il 19enne riccionese ha mostrato un talento assoluto e una sensibilità che lo rende unico. "Le lacrime che hanno segnato il tuo volto la sera dell'eliminazione sono il manifesto di una profondità d'animo rara. La delicatezza delle tue interpretazioni ci ha conquistati”, sono state le parole della sindaca Daniela Angelini dopo l’eliminazione.