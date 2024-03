Giovannina Fabbri, per tutti Paolina, festeggia i 100 anni

Una donna solare, di ottima compagnai e un’abile commerciante. È racchiuso in queste cifre, secondo il nipote Alessandro, l’elisir di lunga vita di sua nonna Giovannina Fabbri che l’8 marzo, nel giorno dedicato alla donna, ha potuto festeggiare il traguardo secolare dei 100 anni di età. Un compleanno a tre cifre speciale e molto partecipato, a cui hanno preso parte i familiari e gli amici della struttura di Viserbella in cui risiede, nonché l’assessore comunale Kristian Gianfreda che le ha portato la lettera di felicitazioni firmata dal sindaco, un mazzo di fiori e gli auguri simbolici da parte di tutta la comunità riminese. Un sabato gioioso, tra ricordi, racconti, sorrisi e pasticcini, con tutti riuniti per celebrare questa data magica.

Nata e cresciuta insieme alla sorella Caterina e ai fratelli Emilio e Aurelio nella frazione di San Vito, Giovannina, per tutti Paolina, ha trascorso la sua infanzia insieme alla famiglia, imparando fin da giovane il valore della dedizione, dell’amore per la vita e del legame familiare.

Convolata a nozze con Dino, con lui negli anni ‘70 si trasferì a Torre Pedrera dove aprì una latteria di fronte al bagno 61, punto di riferimento per i residenti della zona e per la città fino agli anni ‘90. Grazie alla passione per la sua professione e alla sua capacità di relazionarsi con le persone, Paolina ha lasciato un’impronta indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociarla, facendo del connubio lavoro e famiglia il segreto della sua longevità. Dal matrimonio con Dino nacque la figlia Anna, madre di Alessandro, nipote con il quale Paolina ha un rapporto davvero speciale.