Giro d'Italia, modifiche al trasporto pubblico nell'area di Santarcangelo e Savignano

Nel bacino di Rimini alcune linee subiranno deviazioni a causa della chiusura al traffico veicolare delle vie Pascoli, Mazzini, Marini, Costa e via Emilia dalla rotonda con intersezione via Costa, in località Santarcangelo/Savignano.