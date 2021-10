Giro di spaccio milionario, le ramificazioni della banda nel riminese

E' scattata all'alba di lunedì l'operazione “Greppia” dei carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna che ha hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico 15 persone accusate a vario titolo di traffico di stupefacenti e che ha interessato anche la provincia di Rimini oltre a quella di Forlì-Cesena e Bologna. Il nome dell'indagine parte dal soprannome con il quale veniva indicato uno degli arrestati ed era iniziata nel marzo del 2019 in seguito a una rapina in banca avvenuta a Ravenna per la quale finirono in carcere due persone. Durante l'inchiesta per individuare i rapinatori e i loro complici, gli inquirenti dell'Arma si erano imbattuti in alcuni indizi che avevano fatto emergere un traffico di sostanze stupefacenti radicato sia nel ravennate che nelle provincie limitrofe facendo così partire una seconda indagine durata 9 mesi.

I carabinieri sono così riusciti a ricostruire l'intera filiera della droga gestita da un cervese, già noto alle forze dell'ordine, che si affidava a sua volta a un 44enne albanese residente a Ravenna che curava tutta la catena dall'acquisto della cocaina da grossisti di stanza in Olanda e in Belgio per poi occuparsi dello spaccio in Romagna. Lo straniero era finito in manette il 14 gennaio del 2020 quando era stato trovato in possesso di 5 panetti di "neve" per un peso complessivo di 6 chili. Lo stupefacente era stato nascosto sotto al cruscotto della sua vettura in un vano appositamente realizzato per trasportarli.

Nel complesso l'indagine ha portato al sequestro di 7 chili di cocaina con altissima percentuale di purezza che, una volta tagliata e immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato guadagni per diversi milioni di euro per la banda. Allo stesso tempo sono stati sequestrati anche 500 grammi di eroina per un valore di circa 1 milione di euro e 10mila euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. L'inchiesta, inoltre, ha permesso di scoprire una fitta rete di spaccio con ramificazioni anche nel riminese.