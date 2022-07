Il giro d'Italia in sella al "Ciao" per solidarietà: le frecce tricolori forlivesi fanno tappa a Rimini

Le frecce tricolori forlivesi in "Ciao", Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattallini, sono pronte a far tappa a Rimini. Accomunati dalla passione per l’avventura e le sfide, hanno deciso di percorrere tutto il Bel Paese, dal Comune di Predoi, nella Provincia Autonoma di Bolzano, all’estremità meridionale della Provincia di Ragusa. Dall’Alto Adige alla Sicilia attraversando città d’arte e paesaggi meravigliosi in sella a tre Ciao Poggi in stile “anni ‘70”, elettrici e dipinti con il Tricolore.

Partita il 1° luglio, questa avventura ha lo scopo di lanciare un messaggio di semplicità, solidarietà e sensibilità e, tramite Franco, i tre ragazzi hanno deciso di essere testimoni di Isal; saranno in qualche modo "precursori" di Cento Città contro il dolore, portando il messaggio di Isal in giro per l'Italia, simboleggiato da una noce per "schiacciare il dolore".

L’arrivo a Rimini è previsto per giovedì (7 luglio) tra le ore 15-15,30 all’Arco d’Augusto, dove saranno accolti da amici e volontari di Isal. Il viaggio proseguirà in direzione del porto, prima di riprendere verso Sud. L’obiettivo finale è di attraversare 100 città portando con sé il messaggio di Isal, simboleggiato da una noce che “schiaccia il dolore”.

Isal nasce nel 1993 come Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, con lo scopo di promuovere la formazione medica e la ricerca sul tema del dolore cronico. Dall’esperienza dell’Istituto ISAL nel 2007 nasce la Fondazione ISAL per sostenere la ricerca nell’ambito della terapia del dolore oltre che la comunicazione sociale. Dal 2009 ogni anno la Fondazione organizza e promuove l’appuntamento Cento città contro il dolore, una giornata che ha l’obiettivo della sensibilizzazione sociale e dell’informazione sul tema del dolore cronico.