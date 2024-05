Arriva il Giro d’Italia, in attesa della tappa Riccione si tinge di rosa per una settimana

Il Giro d'Italia sta per arrivare e Riccione si illumina di rosa, colore simbolo della corsa a tappe più amata e seguita del circuito internazionale. A una settimana dalla partenza della 13esima tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 17 maggio, Riccione accende di rosa i suoi luoghi più significativi in un grande abbraccio collettivo che festeggia l’avvicinarsi della grande kermesse delle due ruote che prenderà il via alle 13 da viale Ceccarini.

A partire da venerdì 10 maggio e fino a venerdì 17, al calar della sera (dalle ore 20 alle 3 del mattino) gli edifici e i punti di maggior interesse turistico si vestiranno di magia grazie alle suggestive luci colorate di rosa che renderanno la passeggiata serale ancora più accogliente: dal Palazzo dei Congressi al Palazzo del Turismo, luoghi simbolo del turismo e del commercio, dalle ville in stile liberty che raccontano la storia di un fiorente passato balneare (Villa Mussolini, Villa Franceschi e Villa Lodi Fè) al cuore della città, viale Ceccarini, dalle fontane sul lungomare pedonale alle rotonde che salutano il visitatore appena arrivato a Riccione.

Tutta Riccione si colora di rosa nell’attesa della 107esima edizione del Giro d’Italia, la prestigiosa gara a tappe che il 17 maggio partirà da Riccione alla volta di Cento, nel percorso dedicato alla Romagna. “Riccione città di tappa conferma la vocazione della nostra città per lo sport e il ciclismo in particolare - commenta l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -. Gli eventi ciclistici, che dalla primavera hanno scandito il calendario delle iniziative, culminano con questa importante manifestazione a voler sottolineare ‘l’amore infinito’, slogan ufficiale del Giro d’Italia, che la nostra città e il nostro territorio nutrono per la bicicletta, il turismo sportivo e sostenibile. Invito chiunque voglia a unirsi a questa grande festa di luci, contribuendo a colorare Riccione di rosa”.