'Gironzolava' con fare sospetto in campagna: trovato con quasi 3kg di droga e 13mila euro in contanti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Riccione hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga. I militari di Misano hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne straniero, in Italia da pochi mesi, avendolo trovato in possesso di oltre 220 grammi di cocaina, 2 chili e mezzo di hashish, materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza, nonché 12.900 euro, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.

Lo tenevano d’occhio da alcuni giorni, a causa di movimenti decisamente sospetti che spesso avevano determinato la sua presenza all’interno di una zona di campagna dell’area settentrionale di Riccione, quasi al confine con Rimini. Dopo diverse ore di appostamenti in zona, i Carabinieri lo hanno visto far ritorno nella zona rurale e, pertanto, hanno deciso di intervenire e fermarlo. La perquisizione ha dato esito immediatamente positivo: il giovane si è assunto la paternità dei 25 panetti di hashish abilmente confezionati e riportanti specifico marchio sovraimpresso, occultati all’interno di barattoli in vetro per le confetture, disposti tra la boscaglia, in posizioni solo da lui conosciute. Sempre tra le sterpaglie, sono state rinvenute alcune confezioni di cocaina, sostanza trovata anche all’interno dell’autovettura a bordo della quale il ragazzo aveva raggiunto il luogo di custodia del narcotico.

A seguito di tali rinvenimenti, i militari dell’Arma hanno esteso le operazioni di perquisizione anche all’abitazione ove il giovane risultava domiciliato, in Rimini, rinvenendo all’interno un panetto di hashish aperto, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché la somma di denaro contante pari ad euro 12.900.

Tutto il materiale illecito ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre lo straniero è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, su disposizione della locale Procura. Nella giornata di ieri, il Giudice di Rimini ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato.