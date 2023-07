Tutti in gita sulla motonave, la BellaRimini fa scoprire agli studenti la costa della loro città

Il comandante della Motonave BellaRimini Matteo Cevoli, in collaborazione con il Comune di Rimini e l'assessore Mattia Morolli (Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Transizione Digitale, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi) ha ospitato per una gita a bordo della motonave i ragazzi delle Scuola Comunale Primaria "Madre Teresa di Calcutta". I ragazzi molto emozionati, dopo aver posato per le foto di rito, hanno preso posizione a bordo per una gita che si è conclusa dopo le 12.00 durante la quale hanno potuto vedere la costa della loro città da un punto di vista diverso.

La BellaRimini è sempre più un simbolo della città e da 33 anni regala a turisti e concittadini l'emozione di vedere la costa dal mare, promuovendone così l'immagine.

"Sembra scontato, ma per molti vedere la propria città dal mare non è usuale. Sopratutto per i bambini, che spesso non conoscono le attrazioni della propria città", ha dichiarato Giandomenico Murru, ufficio stampa della Rimini Navigazione, proprietaria del marchio BellaRimini.

"Portiamo avanti queste iniziative per i ragazzi e la cittadinanza molto volentieri, il Comune è una presenza positiva e propositiva per noi" aggiunge Matteo Cevoli, comandante della motonave BellaRimini. "Questa stagione è iniziata in ritardo e in modo strano, ma noi siamo pronti con il nostro programma ormai da settimane e facciamo fare questa esperienza ogni anno a decine di migliaia di persone, incluse molte persone del luogo che vogliono cambiare prospettiva".

Il progetto di promozione del brand BellaRimini continua con altre iniziative volte a portare lustro alla città e in generale alla Riviera Romagnola.