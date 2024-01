In gita si va a Rimini, la città nella top 10 delle destinazioni in Italia. Un business da 200 mila studenti

Dove vanno le scuole in gita? Tra le destinazioni top 10 in Italia c’è anche Rimini. A sostenerlo è uno studio effettuato da Sale Scuola Viaggi. La proposta Rimini figura al 7° posto delle destinazioni più richieste in Italia, pari a un 17,6%. Non solo studenti italiani, ma a Rimini vengono volentieri anche delle scolaresche dall’estero: in particolare da Germania, Austria, Svizzera e Francia. A precedere Rimini nella graduatoria stilata da Sale Scuola Viaggi ci sono al 1° posto Roma, al 2° Napoli e Pompei e sul terzo gradino del podio Firenze. A seguire Veneto senza Venezia, Torino e la città di Venezia al 6° posto davanti a Rimini. Secondo quanto riportato dagli esperti dello studio le scuole che scelgono Rimini e le città della sua provincia prediligono in media una permanenza in strutture alberghiere a 3 stelle, mentre non vengono praticamente mai opzionati alberghi con 1 o 2 stelle.

Quello delle gite è un giro d’affari turistico rilevante. Soprattutto perché muove un mercato da 600 milioni di euro e coinvolge 1.200 scuole di ogni ordine e grado del Paese. Gli studenti che hanno preso parte a un viaggio d’istruzione nel 2022-2023 sarebbero oltre 5 milioni. Ed è per chi fa leva sul turismo balneare, un business da non sottovalutare, in quanto con le scuole chiuse nei periodi estivi i viaggi si concentrano principalmente nei mesi di marzo e aprile. Rimini muove circa ogni anno 200 mila studenti e oltre a visitare la città, la meta viene utilizzata anche per gite vicine come San Marino, Urbino e Ravenna.