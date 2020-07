Giulio Lolli rinviato a giudizio con l'accusa di terrorismo e traffico di armi

E' stato rinviato a giudizio a Roma Giulio Lolli, l'umprenditore 54enne ex patron della Rimini Yacht estradato dalla Libia nel dicembre scorso e accusato dalla Procura capitolina di associazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e traffico di armi. Il gip ha fissato il processo al prossimo 14 ottobre davanti alla prima corte d'assise. Secondo gli inquirenti, Lolli aveva un "ruolo direttivo" nell'organizzazione terroristica di matrice islamica Majlis ShuraThuwar Benghazi in cui militava in Libia quale 'Comandante delle forze rivoluzionarie della marina'. Nell'ordinanza di custodia cautelare dello scorso dicembre, il gip scrive che l'italiano era "detenuto dal 17 dicembre 2017 nel carcere di Mitiga (Tripoli) con l'accusa di terrorismo per la collaborazione fornita al gruppo armato denominato Shura di Bengasi oltre che di detenzione illegale di una pistola e trattenimento illegale in Libia". In particolare, come emerso dalle indagini del Ros, "proprio da Misurata Lolli si occupava di garantire alle milizie di Majlis Shura Thuwar Benghazi a Bengasi i rifornimenti di armi; approvvigionamenti che, via mare (non essendo sicuro il trasporto via terra), dovevano giungere da Misurata".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.