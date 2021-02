Il maestro dei profumi stroncato dal Coronavirus

Lutto tra i negozianti riminesi per la scomparsa di Giulio Luconi il maestro delle essenze che, per 40 anni, con le sue fragranze è diventato celebre in città e non solo. I suoi raffinati profumi, infatti, erano molto apprezzati grazie a quel tocco capace di abbinarli alle varie personalità. Creati prima nella "boutique" di via Mantegazza alla quale si era poi aggiunto lo Studio olfattivo di via Serpieri diventati, nel tempo, punti dove l'acquisto delle fragranze era una vera e propria esperienza. Sempre elegante, in città non era difficile notare Luconi per la ricercatezza dei cappelli che amava sfoggiare in tutte le occasioni. Negli ultimi tempi, tuttavia, la salute del maestro era peggiorata fino a quando ha contratto il Coronavirus che ha peggiorato la situazione in un fisico già minato. Luconi si è spento all'età di 76 anni nel reparto Covid dell’Infermi di Rimini e i funerali sono stati fissati per mercoledì alle 15 alla chiesa di San Girolamo.