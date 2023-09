Giulio Mignani nel gotha dei farmacisti, lavorerà per la revisione del Codice Deontologico

Due importanti nomine da parte della Fofi (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) premiano l'attività dell'Ordine dei Farmacisti di Rimini. Il presidente Nazionale, Andrea Mandelli, ha nominato Giulio Mignani, presidente dell'Ordine di Rimini, tra i componenti della Commissione per la Revisione del Codice Deontologico. Ciclicamente la Commissione si riunisce per aggiornare il codice a cui devono attenersi tutti i Farmacisti nell'esercizio della loro professione.

In particolare il grande sviluppo che i social network stanno avendo ha spinto molti professionisti a iniziare campagne di informazione social: gli Ordini lavorano perché la professione del Farmacista cresca e si evolva con i tempi ma vuole garantire ai cittadini di ricevere notizie e informazioni corrette e aggiornate. Per questo è necessario aggiornare il Codice Deontologico affinché le attività del farmacista restino al passo con i tempi e, contestualmente, il lavoro del Professionista sia sinonimo di autorevolezza, come lo è da sempre.

Inoltre il Ministero della Salute, nella persona del sottosegretario Marcello Gemmato, ha istituito un "Tavolo di lavoro tecnico per l’approfondimento delle problematiche relative all’attività di dispensazione al pubblico di medicinali per uso umano con particolare riguardo alla vendita online". Come delegato della Fofi, è stato nuovamente indicato Giulio Mignani, insieme al dottor Francesco Rastrelli dell'Ordine di Brescia.

Il tema anche in questo caso è fornire la consulenza degli Ordini Professionali per evitare potenziali problemi di salute pubblica, derivanti da un mercato in crescita che però allontana gli Utenti da un Professionista che può invece tutelare la loro salute.