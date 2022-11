La giunta svela i piani per il 2023: "Imposte invariate, Irpef ridotta, nidi gratis e sconti Imu per gli affitti"

Nessun aumento dei tributi, ulteriore riduzione delle aliquote Irpef, asili ancora gratis. Ma anche 500 mila euro di riduzione Imu a sostegno dei canoni concordati e ancora fondo bollette che lievita da 300 a 500 mila euro. Sono queste alcune tra le azioni inserite nel bilancio di previsione 2023, presentato dalla squadra di giunta a palazzo Garampi. Il 2023 sarà poi l’anno dei lavori del parking Tripoli in piazzale Marvelli, il via a giugno del cantiere per la nuova piscina di Viserba e il completamento delle rotonde sulla Statale 16. Il sindaco Sadegholvaad e i suoi assessori hanno tracciato la linea in vista degli obiettivi del prossimo anno, con il bilancio che andrà ora in discussione con parti sociali e gruppi consiliari.

Il sindaco: “La città continuerà a cambiare di pari passo con la protezione sociale”

“La proposta di bilancio 2023-2025 non aumenta i tributi, ridurrà l'addizionale Irpef per migliaia di famiglie riminesi, proporrà un programma straordinario e sperimentale di aiuti su bollette, affitti e scuola. Proseguiremo con gli investimenti, puntando con forza sul decentramento dei servizi e sulla ricucitura urbana tra la città sopra e sotto la statale. E lo faremo attraverso le risorse che recupereremo dalla lotta all'evasione fiscale, dalla competitività del nostro turismo e da una seria riorganizzazione della spesa pubblica”. Così il sindaco Jamil Sadegholvaad indica i pilastri sui cui poggia la proposta di bilancio previsionale 2023/2025 che, dopo il via libera da parte della Giunta Comunale, comincia l’iter di discussione e confronto che porterà alla sua approvazione entro il 31 dicembre prossimo.

“E’ il primo vero bilancio di questa amministrazione comunale – prosegue il sindaco – Se in quello passato, approvato dopo poco più di due mesi dall’insediamento della giunta, c’era già un segnale forte come l’introduzione della gratuità per gli asili nido, con questo bilancio ci siamo presi carico di leggere la situazione di Rimini alla luce delle prospettive e delle criticità del complesso periodo storico che stiamo vivendo”.

Nessun aumento delle imposte

In continuità con gli anni passati, anche la proposta di bilancio 2023/2025 non prevede aumenti alle imposte, tasse e tariffe di competenza comunali e saranno inoltre confermate tutte le agevolazioni regolamentari già applicate per Imu, Tari, Icp e la disapplicazione dell’Iscop. Il tutto continuando a garantire tutti i servizi comunale in essere.

La novità riguarda l’addizionale Irpef, con l’introduzione di una ulteriore riduzione delle aliquote per gli scaglioni al di sotto dei 50mila euro di reddito. Una misura che interesserà quindi quasi 50mila riminesi (49.633 cittadini), per un valore complessivo pari a 850mila euro. Con questa ultima azione, Rimini si conferma tra le città nelle quali l’addizionale Irpef incide meno sui cittadini: è infatti il Comune in regione con la soglia più alta per l’esenzione e il numero dei non paganti (59.870) è superiore a quello dei paganti (55.073).

Imu più bassa per stimolare gli affitti

E’ stato previsto un fondo da 500mila euro per introdurre agevolazioni Imu per gli immobili affittati a canone concordato: sarà infatti ridotta di un punto l’aliquota base, che passerà dallo 0,86% a 0,76%. La riduzione interesserà circa 7.200 abitazioni distribuite sul territorio comunale. Connessa a questa misura, nell’ottica di stimolare gli affitti per le famiglie, è stato previsto un aumento dell’aliquota da (0,70 a 1,50) dell’imposta di soggiorno per le locazioni brevi.

Nidi gratis e scuole paritarie

A fronte dei risultati ottenuti lo scorso anno, la Giunta ha deciso di mantenere la gratuità degli asili nido comunali e affidati in convenzione per le famiglie con reddito medio basso (al di sotto dei 26mila euro), oltre ad agevolazioni sulle rette rivolte ai nidi privati. Un investimento complessivo sull’accesso ai nidi di oltre 1,1 milione di euro, in parte cofinanziati attraverso contributi della Regione e del Miur, a cui si aggiunge un nuovo progetto sperimentale dedicato alle scuole paritarie: è stato infatti istituito un fondo una tantum di 200 mila euro, allo scopo di sostenere gli istituti per fronteggiare i maggiori costi delle utenze. Il pacchetto scuole paritarie prevede anche il consolidamento del rapporto proficuo con Asp nella gestione dei nidi a titolarità pubblica, per una prospettiva di lungo termine stabile che preservi queste realtà preziose.

Fondo bollette

In bilancio è stato previsto un fondo straordinario di 200 mila euro a disposizione dei Servizi Sociali del Comune, destinato ai cittadini economicamente più in difficoltà e maggiormente colpiti dal rincaro delle bollette. Risorse che si aggiungono al plafond di aiuti che il Settore ha destinato già quest’anno a sostegno delle famiglie nel pagamento delle utenze.