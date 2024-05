La giunta lavora all'acquisizione del Gelso Sport. La coalizione: "Ennesima prova di concretezza"

Il centrodestra unito di Bellaria Igea Marina guidato da Filippo Giorgetti annuncia di aver posto le basi per la rinascita della piscina Gelso. "Lo fa con passi concreti e ne è prova la delibera di indirizzo di questi giorni fortemente voluta dall’amministrazione che ancora una volta guarda al bene comune e si fa interprete, in maniera seria e non propagandistica, attenta e responsabile, del sentimento e delle esigenze della comunità di Bellaria Igea Marina - spiegano Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Civica del Sindaco Giorgetti, Noi con Filippo Giorgetti -. Senza strali, facendo le cose come van fatte, nel rispetto dei privati e delle dinamiche economiche in cui la struttura è coinvolta. Senza affrettare i tempi, senza cavalcare l'onda emotiva, pur giustificata, che accompagnò la chiusura quasi due anni orsono. Bensì lavorando per mesi fuori dai riflettori dopo contatti con fondi bancari proprietari: dando infine mandato agli uffici comunali, nero su bianco e non a parole, di “verificare se vi siano le condizioni per avviare un percorso finalizzato all'acquisizione in capo al Comune della disponibilità del Gelso Sport” con delibera di giunta n. 77 del 16/05/2024. Per dare sostanza a questa operazione e ad altre strategiche per la nostra città, l'attuale amministrazione lascia un tesoretto di circa 4 milioni di avanzo non vincolato".

"Se il riconoscimento dell’interesse pubblico del Gelso Sport merita di essere portato all'attenzione di tutti, ancor di più è sottolineare come esso non sia un provvedimento estemporaneo, figlio della negativa contingenza che attanaglia la struttura. E’ infatti il riconoscimento di un polo sportivo incastonato in un contesto ampio che, da sempre, i nostri gruppi vedono come un disegno complessivo improntato al benessere e alla vita all’aria aperta: un disegno che in poche centinaia di metri vede collegati il Palazzetto dello Sport (che sarà presto interessato da un'importante riqualificazione), il centro tennis di via Luzzatti, una palestra all’aperto, campi da calcio. Un pacchetto che presto sarà impreziosito dal nuovo playground, già finanziato, per il basket, oltre che da un punto ristoro, il cui avviso pubblico è attualmente online. Per un contesto urbano virtuoso che fa bene alla comunità e ai suoi cittadini, ma che è anche volano allo stesso tempo sul fronte economico, rappresentando una risorsa in stretta sinergia con la fascia ricettiva, al servizio di un turismo sportivo e fuori stagione, che può e deve essere implementato", conclude la nota della coalizione.